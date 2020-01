Gabon: Suivi du Programme d'actions prioritaires du gouvernement, secteur éducation

Le premier ministre Julien Nkoghe Bekale s'est entretenu avec le professeur Patrick Mouguiama-Daouda, ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle, Madeleine Edmée Berre, ministre de l'Emploi, de la Fonction publique, du Travail, de la Formation professionnelle, chargée du Dialogue Social et Yolande Nyonda, ministre déléguée à l'Education nationale.

Ils ont fait le point du programme de construction des extensions et de réhabilitation des établissements du primaire et du secondaire sur l'ensemble du pays. L'avancement des travaux de construction et la définition des curricula des centres de formation d'Akanda, don du roi Mohamed VI et de celui de Nkok faisait aussi partie des échanges.

Les centres de formation débuteront les activités durant l'année académique 2020-2021. Ils offriront aux jeunes des formations diplômantes, qualifiantes et adaptées aux besoins du marché du travail.

« On veut éviter de réitérer les erreurs du passé. On avait des centres de formation professionnelle, des lycées techniques qui ne garantissaient pas en aval que les enfants trouvent un emploi. On a essayé de renforcer ce cadre de discussion avec le secteur privé. On a essayé de mettre en place ces outils pour qu'ils puissent nous garantir les conventions de partenariat liés aux besoins de leurs entreprises », a indiqué Madeleine Berre.