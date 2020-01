Cote d'Ivoire: Affaire de Périscope au PSG - Serge Aurier évoque les raisons

Lors de son passage au PSG (23 juillet 2014 et le 31 août 2017), Serge Aurier a brillé tant sur les pelouses qu'en dehors. Dans une vidéo postée sur le réseau social Périscope en 2016, l'international ivoirien a dézingué son entraineur d'alors Laurent Blanc et coéquipier Zlatan Ibrahimovic. Près de 4 ans après ce dérapage, le joueur est revenu sur cette triste scène et évoque les raisons.

« Quand vous êtes de Paris et que vous jouez pour le PSG, ce n'est pas vraiment bien, car vous avez vos bons amis, vos mauvais amis et vous les mettez tous dans le même sac. Vous ne voulez pas quitter vos amis, car ensuite ils disent : « ah ce gars a changé ». C'est vraiment difficile de travailler sérieusement », a-t-il révélé dans une interview accordée au tabloïd anglais Telegraph.

Lors de cet entretien, Aurier avoue qu'il regrette avoir posé cet acte.

« Bien sûr, je regrette mes erreurs. J'ai fait des erreurs, car j'étais jeune. Ma famille me disait qu'ils (Blanc et Zlatan, ndlr) ne pouvaient pas comprendre, car ce n'était pas moi », a-t-il fait savoir.

Avant de conclure : « Maintenant, j'essaye de faire attention. Maintenant, je vais mieux. J'ai une fille et ma vie a changé. En Angleterre, les gens sont seulement intéressés par mon football et c'est mieux pour moi. Ici (à Londres), je suis bien. J'ai de bons amis et je ne sors pas trop ».

Au fil des années, Serge Aurier s'assagit et a d'ailleurs fait savoir qu'il s'est débarassé de ses mauvais amis. Effectivement, on n'en a plus jamais entendu parler du nom du joueur cité dans des frasques.