Ile Maurice: ICAC - Dans les poches des élus

Même si les élus ne dévoilent pas la totalité de leurs avoirs, leurs déclarations sont fort instructives. Tour d'horizon sélectif des biens des ministres et députés du précédent mandat, ainsi que de ceux qui ont prêté serment le 20 novembre dernier

Les voitures de luxe

Zouberr Joomaye a une Maserati Levante.

Patrice Armance a une Jaguar F Pace (prix sur route à partir de Rs 3,8 millions) et Malini Sewocksingh, une Jaguar XF.

Etienne Sinatambou a déclaré une Porsche 911 Carrera. Farhad Aumeer, une Porsche

Cayman (à partir de Rs 4,8 millions), alors que Xavier-Luc Duval a une Porshe Targa.

Ezra Jhuboo a choisi une Infiniti 9 X 70.

Pravind Jugnauth a déclaré une Mini Cooper sans plus de précisions.

Aucune propriété foncière

Aucune propriété immobilière, ni actions au nom d'Ivan Collendavelloo, Deputy Prime Minister.

Arvin Boolell indique qu'il n'a pas de propriété foncière. Par contre, il a un «housing loan» auprès de la Barclays Bank.

Le Speaker Sooroojdev Phokeer, qui a été ambassadeur à Washington, n'a strictement rien à déclarer.

L'ex-députée Danielle Selvon ne déclare aucun avoir.

Bateaux

Adrien Duval a déclaré deux «speedboats».

Farhad Aumeer fait état d'un «Lagooner».

Les titres

Reza Uteem a déclaré ses garanties financières («securities») dans neuf institutions à Singapour. En sus des titres du Sicom General Fund, Port-Louis Fund, SIT Land Holdings, du MCB General Fund, de Medine Limited (Mauritius) et de la Société de Développement Industriel et Agricole Ltée (Mauritius).

Biens transférés aux proches

Leela Devi Dookun-Luchoomun a transféré/ vendu/ donné deux terrains à Mon-Désir, Vacoas à son fils Rahul Dev. Chacun de ses deux fils a également obtenu 5 000 actions ordinaires d'Air Mauritius et 3 000 actions ordinaires de Lottotech Ltd.

L'ex-ministre Prem Koonjoo a pensé à ses enfants. Des terrains à Pamplemousses, Plaine-des-Papayes et Bois-Rouge sont au nom de Praveen Kumar Koonjoo. Tout comme une Nissan Xtrail et une somme d'argent non spécifiée. Des terrains avaient été donnés à l'une de ses filles aujourd'hui décédée. Une autre fille avait eu des terrains à Rivière-du-Rempart et une somme d'argent non précisée. Dans le cas de Kalpana Koonjoo-Shah, qui est ministre à son tour, il y a eu don d'une somme d'argent non précisée.

Paul Bérenger a fait don d'une propriété à Riverwalk à sa fille Joanna.

Maya Hanoomanjee a transféré au nom de Naila, Sheila et Chaya Hanoomanjee un bungalow situé au Gold Coast Complex, à Flic-en-Flac. Chaya Hanoomanjee a aussi reçu Rs 6 millions.

Les actionnaires

Etienne Sinatambou détient la totalité des actions de Anglo Legal Ltd, Anglo Netreolic Ltd, Anglo Earth Ltd, Anglo Health Ltd, Anglo Media Ltd, Anglo Developers Ltd, Anglo Rights Ltd, Anglo Trade Ltd, Anglo Fiduciary Ltd, Anglo Holdings Ltd et Anglo Metal Ltd.

Avant d'être élu, Ravi Dhaliah était le General Manager de la State Trading Corporation. Il a déclaré 5 000 actions dans la SBM Holdings, 30,000 actions dans le SIT Land Holdings Ltd, des parts dans la Northfields International High School, 200 actions dans MCB Group Limited et 300 actions dans Lux Island Resorts.

Maya Hanoomanjee a déclaré 6 399 actions de CIM Financial Services Ltd, 667 actions d'ENL Ltd, 1 000 actions de Fincorp Investment Ltd, 500 actions d'Innodis Ltd, 5 503 actions d'IBL Ltd, 2 300 actions de MCB Group Ltd, 500 actions de Mauritius Union Assurance Ltd, 1 800 actions de National Investment Trust Ltd, 3 805 actions de New Mauritius Hotels Ltd, 2 370 actions de Rogers & Co Ltd, 154 520 actions de SBM Holdings Ltd, 1 641 actions de SUN Ltd, 500 actions de Terra Mauricia Ltd, 200 actions de The United Basalt Products Ltd et 6 399 Lavastone Ltd.