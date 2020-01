Ile Maurice: Camp Levieux - Un récidiviste arrêté pour extorsion

Il a été mis hors état de nuire. Jean Michael Alvinio un habitant de Camp-Levieux âgé de 24 ans a été arrêté le 1er janvier par la police de la région. Il aurait extorqué Rs 5 000 à un homme de 38 ans domicilié aussi à Camp-Levieux. Le suspect a pu être coincé par la police alors qu'il tenté à nouveau de soutirer une somme de Rs 2 000 à Sunil* a pu alerter la police de Camp-Levieux qui est arrivée sur place immédiatement et a procédé à l'arrestation de Jean Michael Alvinio.

Le trentenaire qui a porté plainte à la police relate que le 29 décembre vers 10 heures, il marchait dans sa localité lorsque Jean Michael Alvinio qu'il connait comme un habitant du voisinage l'a approché. Ce dernier l'aurait menacé avec un couteau et lui a demandé de l'argent. «Si to pa donn mwa kas-la mo pou koup twa» aurait lancé Jean Michael Alvinio au jeune homme qui travaille comme aide chauffeur.

Paniqué, Sunil est parti à la maison et lui a donné Rs 1 500. Le même jour vers 18 heures Jean Michael Alvinio se serait rendu chez l'aide chauffeur et lui aurait, à nouveau, soutiré de l'argent. «Donn mwa enkor Rs 1 500 sinon mo koup to la gorz». Sunil craignant pour sa vie s'exécute à nouveau.

Le 31 décembre vers 8 heures Jean Michael Alvinio aurait encore une fois frappé à la porte de Sunil armé. «Donn mwa enkor Rs 2 000 mo pa pu vinn amerd twa enkor». Sunil lui aurait donné Rs 2,000 car il insisté violemment lorsqu'on lui refusait.

Jean Michael Alvinio se pointe une nouvelle fois le 1er janvier chez Sunil pour réclamer Rs 1,000. Mais cette fois bien décidé à ne pas se laisser faire Sunil refuse catégoriquement. Le malfrat lui se serait montré de plus en plus violent en lançant «si to pas donn mwa Rs 1 000 mo kraz partou la». Sunil parvient à appeler les agents qui arrivent sur place pour appréhender le malfrat. Lors de son interrogatoire Jean Michael Alvinio est passé aux aveux.

Selon nos informations le suspect est fiché à la police pour «demanding money by threat». Son modus operandi est de menacer ses victimes avec une arme tranchante avant de leur soutirer de l'argent. Parfois au volant de son véhicule il percuterait volontairement des automobilistes et en profiterait pour leur demander de l'argent.