Ile Maurice: Success Story - «L'uniforme que nous portons ne détermine pas ce que nous sommes»

Son sourire ne la quitte plus. Et cela depuis jeudi, quand elle a pris connaissance de ses résultats aux examens du School Certificate (SC). Amanda Bissoonde est devenue, du jour au lendemain, une star au collège Hamilton, à Mahébourg. Issue d'une famille très modeste, elle représente tout un symbole au sein de son entourage, en ayant décroché cinq «credits». Mieux, elle est la seule de la filière «Extended Programme» de son collège qui réalise une telle performance et la seule de tout le collège à avoir obtenu une distinction en mathématiques. La persévérance et le sacrifice ont porté leurs fruits, affirme la jeune fille de 19 ans.

Cette habitante de Kenya, à Camp-Carol, raconte que sa vie n'a pas été rose tous les jours. «Il fallait se lever de bonne heure. Et je terminais à des heures indues. Mes vacances se résumaient à des leçons et des études.» Elle ne veut pas revivre l'épisode de son Certificate of Primary Education. En effet, ses résultats lui ont ouvert les portes du pré vocationnel, au collège Hamilton. Et, c'est à force de volonté que la jeune fille a réussi à se faire un nom au collège. «Ce qui est important à retenir c'est que ce n'est pas le bâtiment, encore moins l'uniforme que nous portons, qui détermine ce que nous sommes. Il faut se donner à fond dans les études et les fruits seront récoltés.»

«C'est dommage de voir que même ceux qui fréquentent de 'grands' collèges n'arrivent pas à décrocher cinq 'credits'.»

Amanda Bissoonde ne tarit pas d'éloges envers son enseignant de mathématiques, Prashant Rughu, qui est derrière son succès. Ce dernier lui a permis de persévérer dans sa matière de prédilection, les mathématiques. «Il m'a donné des leçons gratuitement. Économiser Rs 1 000 pour ma famille, c'est beaucoup.» Amanda Bissoonde confie que ses parents et même ses deux frères sont engagés dans l'élevage d'animaux.

Désormais, elle ne veut pas s'arrêter en si bon chemin. Elle ambitionne de devenir enseignante de mathématiques dans quelques années. «Je vais continuer sur ma lancée et j'espère pouvoir aller à l'université.» Elle veut démontrer qu'avec de la volonté, n'importe quel élève peut arriver à briller dans ses études. «C'est dommage de voir que même ceux qui fréquentent de 'grands' collèges n'arrivent pas à décrocher cinq credits pour poursuivre leurs études.»

En tout cas, elle promet de ne pas baisser les bras et de continuer à faire honneur non seulement à son collège mais aussi à sa famille.