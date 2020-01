Maroc: Hicham Dekik - La sélection nationale fin prête pour la CAN de futsal à Laâyoune

La sélection nationale de football en salle (futsal) s'est suffisamment préparée et est fin prête pour la Coupe d'Afrique des nations (CAN-202), qui se tiendra à Laâyoune du 28 janvier au 7 février prochain, a assuré, jeudi à Rabat, l'entraîneur national de futsal, Hicham Dekik. S'exprimant lors d'une conférence de presse dédiée à la présentation de l'état des lieux des préparatifs pour cette compétition, M. Dekik a relevé que la sélection nationale a veillé sur tous les aspects, notamment psychologique, physique et technique, ajoutant que l'organisation de cette manifestation sur le sol marocain et le fait d'évoluer devant le public marocain "seront d'un grand soutien pour nous".

"Ce tournoi sera marqué par de fortes rivalités, vu la participation d'équipes de haut niveau telles que l'Egypte, la Libye, l'Angola et le Mozambique", a-t-il relevé, soulignant que le premier match opposant la sélection nationale à son homologue libyenne, forte de son expérience au niveau continental, sera "important et décisif".

Le sélectionneur national a indiqué, dans ce sens, que son équipe, vainqueur de l'édition précédente en Afrique du Sud, bénéficie de l'expérience acquise par ses joueurs à travers leur participation au Championnat du monde.

"La sélection nationale est un candidat sérieux pour remporter le titre et pour assurer sa participation au prochain Championnat du monde", a-t-il poursuivi.

Pour sa part, le joueur du Club Sakr d'Agadir, Saoud Mohamad Achraf, a souligné que les préparatifs qui se tiennent au Complexe Mohammed VI de football à Salé, se déroulent dans de bonnes conditions et que tous les moyens ont été mis à leur disposition, affirmant que les éléments nationaux sont déterminés à décrocher le titre malgré le niveau relevé des équipes concurrentes.

De son côté, Soufiane El Mesrar, du ACCS Futsal Club Paris, s'est réjoui de l'ambiance qui règne dans le stage de préparation, relevant que toute l'équipe est consciente de la responsabilité qui lui incombe et est déterminée à s'imposer face à la Libye au premier match, qui constitue la clé de réussite pour se qualifier à la Coupe du monde et remporter la CAN.

Outre les sélections marocaine et libyenne, le groupe A de ce tournoi comprend les équipes de Guinée Equatoriale et d'Afrique du Sud, tandis que le groupe B comprend l'Egypte, l'Angola, le Mozambique et la Guinée. Les trois premières équipes se qualifieront pour la Coupe du monde de futsal qui sera organisée en Lituanie l'année prochaine.