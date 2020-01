Sénégal: Samba Ndiobène Kâ réaffirme son soutien aux éleveurs

Dakar — Le ministre de l'Elevage et des productions animales, Samba Ndiobène Ka, a réaffirmé samedi à Dakar, son soutien aux différents acteurs de ce secteur.

"Je voudrais vous assurer de mon soutien car votre activité participe à l'atteinte des objectifs poursuivis par mon département relativement à l'accroissement de la production et de la productivité des différentes filières animales, à la diversification des revenus et à la création d'emplois pour les femmes et les jeunes", a-t-il déclaré.

M. Kâ s'exprimait après avoir visité plusieurs stands d'exposants à la 13ème édition du salon international de l'Elevage qui se tient au centre international du commerce extérieur du Sénégal (CICES). La manifestation, organisée par l'Alliance pour le développement e l'amélioration des races (ADAM), ouverte vendredi se poursuit jusqu'au 28 janvier.

Le ministre a aussi exhorté, à cette occasion, les éleveurs à persévérer dans l'effort d'amélioration génétique et à œuvrer davantage à une meilleure diffusion des progrès génétiques.

Il a également invité les éleveurs à "travailler beaucoup plus que par le passé" pour faire de leur secteur, une activité économique plus rentable et tournée vers le marché.

"Pour cela, il faut produire plus et mieux pour la satisfaction des besoins des populations", a a ajouté le ministre de l'Elevage et des productions animales.

Plusieurs membres de réseaux et d'associations d'éleveurs, venus des régions du Sénégal, de la Gambie, du Mali, de la Mauritanie et du Maroc, prennent part à cette 13ème édition du salon international de l'Elevage.