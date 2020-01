Togo: Le rôle et la responsabilité des partis politiques et de la société civile dans ce processus rappelés

Le 22 Février 2020, les Togolais vont se rendre aux urnes pour élire leur futur président. Afin de permettre à la population de vivre exactement tout ce qui se passe et se fait à la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante), une journée portes-ouvertes a été organisée par cette dernière ce 18 Janvier 2020 à son siège à Lomé.

Dans son mot, Tchambakou Ayassor, président de la CENI, a fait savoir à l'assistance que l'un des objectifs de cette JPO est de mieux faire connaitre la CENI puis d'éviter le manque de confiance et les diverses suspicions lors des élections.

Cette JPO fut meublée par des débats et un panel sur le thème : « Rôle et Responsabilité des partis politiques et de la société civile dans un processus électoral ».

Au cours de cet exercice, chacun des trois panélistes tels que le professeur Nonou Ahadzi, Roger Danioué, et Spéro Mahoulé, a dans son intervention essayé de définir d'abord les termes « Parti politique » et « Société civile » avant de parler du rôle et de la responsabilité de chacun. Pour ces trois intervenants, les partis politiques loin de viser seulement le pouvoir doivent aussi concourir à la formation et à l'expression de la volonté du peuple.

C'est dans cet ordre d'idée que le professeur Danioué a affirmé que « pas de démocratie sans culture démocratique ».

La société civile quant à elle doit aussi participer à l'observation des élections et à la collecte des renseignements. L'observateur en outre doit être impartial car « on ne peut pas être juge et parti à la fois ».

Pour clôturer cette JPO, le président de la CENI a rassuré l'assistance que son institution est au service de la République et du peuple et qu'elle est prête à poursuivre la mission qui lui est assignée.