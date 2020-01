Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi au Vatican - La situation sécuritaire de Beni au cœur des échanges

Le Président Félix Tshisekedi a effectué sa première visite officielle le vendredi 17 janvier 2020, au Saint siège de l'Eglise Catholique, dans la Cité du Vatican, accompagné de la Première Dame, Dénise Nyakeru Tshisekedi. Cette rencontre a servi à la République démocratique du Congo et au Vatican, de ratifier un accord-cadre sur des matières d'intérêts communs. La question de la sécurité à Beni a aussi été au rendez-vous.

Après sa descente en octobre dernier au Vatican, à l'occasion de la création de l'Archevêque Fridolin Ambongo Cardinal, le Chef de l'Etat Rd-Congolais a été reçu officiellement par le Pape François le week-end dernier.

Pendant ce moment d'échanges, la situation sécuritaire de Beni a été évoquée. Et, Félix Tshisekedi a loué la bravoure des Forces Armées de la République démocratique du Congo, qui se battent et chassent petit à petit les rebelles à l'Est, avec dernièrement les ADF, qu'ils ont combattu d'une manière digne et forte. Et, par rapport à l'époque où le pays était envahi, actuellement, le calme règne peu à peu. «J'étais aussi de ceux qui ignorait les grands faits de l'armée. Mais, depuis que je suis à la tête de ce pays, je m'en suis rendu compte et me suis juré qu'aussi longtemps que je tiendrai les reines de la République, que les conditions de vie de ceux qui protègent nos frontières s'améliorent», a-t-il dit.

Ils ont aussi évoqué la question de la normalisation des relations diplomatiques entre Vatican et Kinshasa. A cet effet, un accord-cadre datant de 2016, a aussi été ratifié par les deux personnalités, afin de sceller un rapprochement entre l'Eglise catholique et l'Etat. Car, selon Félix Tshisekedi, l'Eglise Catholique joue un rôle prépondérant dans l'histoire de la nation congolaise, dans la vie politique, et socioculturelle. Et, en signant cet accord-cadre, cela va renforcer les relations entre les deux Etats.

Le Président de la République a offert au Pape François "les larmes de Beni", un tableau représentant un visage féminin, symbolisant la souffrance vécue par la population de Béni, tout en lui remerciant pour les innombrables prières pour le retour de la paix dans le territoire congolais tout entier, avant de demander au souverain pontife, de prier en faveur des populations de Beni.

A son tour, le Saint Père lui a remis un médaillon de paix, fabriqué au Vatican avec l'ange de la paix, pour montrer à quel point il porte à cœur la situation sécuritaire de la nation congolaise.

Il sied de signaler que le Chef de l'Etat congolais a promis d'envoyer une invitation écrite au Saint Père, pour lui permettre d'effectuer une descente sur la terre congolaise.