Burkina Faso: Le Synatic annonce un sit-in et une grève générale de 48 heures (du 29 au 30 janvier 2020)

Le premier mouvement d'humeur sui se traduira par un sit-in se tiendra les 22 et 23 janvier 2020. Le second mouvement est une grève générale de 48 heures qui débutera le 29 Janvier à partir de 00H00 et se terminera le 30 Janvier 2020 à 23H59.

A travers ces deux mouvements de protestations, les travailleurs des médias publics réunis au sein du Synatic, entendent exiger du gouvernement, la finalisation des échanges autour du Statut dérogatoire comme phase transitoire à la mutation des médias publics en Société d'Etat, la dotation conséquente de ces médias en équipements et moyens adéquats pour mener à bien leurs missions, le versement intégral de la Taxe de soutien au développement des activités audiovisuelles de l'Etat aux médias publics, conformément à la loi sur l'audiovisuel, le respect des libertés syndicales et l'arrêt de la répression et l'intimidation contre les travailleurs des médias publics.