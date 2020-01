Algérie: Les générations montantes appelés à s'inspirer des hauts faits des Chouhada

Alger — Le ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, Tayeb Zitouni a appelé, dimanche à Alger, les générations montantes à s'inspirer des "valeurs, des hauts faits et des grands sacrifices" des Chouhada de la guerre de libération pour l'adification d'un avenir radieux.

Intervenant lors d'une conférence historique à l'occasion de la commémoration du 65ème anniversaire du décès du héros Didouche Mourad, dit "Si Abdelkader", M. Zitouni a affirmé que "cette conjoncture particulière de l'histoire de l'Algérie requiert de tous, notamment des générations montantes, de méditer le glorieux legs historique pour s'y inspirer face aux défis du processus d'édification et du renouveau initié à la faveur du programme du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans le cadre de l'instauration d'une nouvelle République, conformément aux référent novembriste et aux aspirations du peuple algérien.

Les énormes sacrifices consentis par les Chouhada et les moudjahidine pour le recouvrement de la souveraineté nationale "resteront à jamais ancrer dans la mémoire collective en tant que source d'inspiration pour les générations montantes pour édifier un avenir radieux et relever les défis dans le cadre de la stabilité et de la prospérité, a-t-il ajouté.

Evoquant le rôle du héro Didouche Mourad, il a rappelé que "c'était l'un des éminents membres de l'Organisation spéciale (OS) et qu'il a contribué à la création du Comité révolutionnaire d'unité et d'action (CRUA) et l'un des Six qui ont déclenché la Guerre de Libération, le 1er Novembre 1954", mettant en avant ses exploits en tant que Commandant de la Wilaya II historique jusqu'à ce qu'il tombe au champ d'honneur, le 18 janvier 1955 près de Oued Boukerker", a-t-il ajouté.

Le ministre a mis en avant, par ailleurs, l'importance de commémorer cet anniversaire qui coïncide avec le 60e anniversaire de création de l'Etat-major général de l'Armée de libération nationale (ALN), étant une des institutions de la Révolution et de ses structures organiques.En cette occasion, M. Zitouni a exprimé "sa fierté face aux efforts de l'Armée nationale populaire (ANP), digne héritière de l'Armée de libération nationale (ALN) et de tous les corps de sécurité, pour les sacrifices consentis en vue de préserver la sécurité et la stabilité de la Patrie, sauvegarder sa souveraineté et sécuriser la vie et les biens du citoyen".