Congo-Kinshasa: Kikwit - La FAO et la CANACU offrent des chèvres et boucs à trois associations des déplacés de Kasaï

Trois associations de développement constituées des déplacés de Kasaï et des familles d'accueil de la ville de Kikwit, province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC) viennent de recevoir des chèvres et des boucs pour élever et améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnel et le revenu.

Il s'agit de l'Association pour le Développement de Kanzombi (APDKA) dans la commune de Lukemi ; de l'Association des Femmes Fermières de la Ville de Kikwit (AFEVAK) dans la commune de Kazamba et de l'Association des Femmes pour le Développement Intégral de Kikwit (AFDIK) située au Plateau d'Ozone, dans la Commune de Lukemi.

L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), avec son partenaire, la Communauté des Amis de la Nature et de la Culture (CANACU) assiste toujours ces déplacés de Kasaï et leurs familles d'accueil, depuis leur arrivée à Kikwit en 2017 fuyant le phénomène Kamwina-Nsapu qui avait enregistré plusieurs milliers de morts.

Organisée par la CANACU, la cérémonie liée à la remise de ces chèvres et boucs a eu lieu mardi 14 janvier 2020 à l'espace CEDEC dans la Commune de Lukolela en présence du Chef d'antenne Kikwit de la FAO, de l'Inspecteur Urbain de l'agriculture et la presse.

«Toutes ces bêtes ont déjà été vaccinées par le service vétérinaire, depuis un certain temps. Elles ont été également mises en quarantaine pendant environ 10 jours. C'est seulement aujourd'hui que le service nous les a rendues, moyennant un certificat sanitaire, afin de les distribuer aux associations concernées», a déclaré Ester Sunguli, Coordinatrice adjointe de la CANACU.

Elle a ajouté que la province du Kwilu étant une province à caractère agricole, les activités d'élevage ont une place de choix et demeurent comme une sorte d'héritage venu des aïeux.

«C'est pourquoi la FAO, notre partenaire, ne nous oublie jamais. C'est grâce à son appui que la CANACU offre ces bêtes à ces associations», a-t-elle enchaîné.

Ce geste a suscité un sentiment de joie de la part des bénéficiaires.

«Notre association rend un grand hommage et un grand merci à la FAO et à la CANACU pour cet appui qui nous rendra heureux dans les prochains jours. Nous avons déjà bien arrangé les lieux où nous allons élever ces ruminants», s'est réjoui Marie Jeanne Kudimuka, Membre de l'APDKA.

Même son de cloche de la part de Patience Tomboka, Membre de l'AFEVAK : «Nous rendons grâce à Dieu pour cet événement. La FAO et la CANACU nous avaient déjà donné des semences améliorées certifiées, y compris des outils de travail pour l'agriculture. Aujourd'hui, ce sont des bêtes que nous recevons pour l'élevage. C'est un grand geste pour le développement ! C'est un grand geste humanitaire», a-t-elle insisté.

«Effectivement nous manquions beaucoup dans notre association», révèle Mahila Safia, présidente de l'AFDIK.

Pour elle, l'élevage des bêtes reçues va contribuer à combattre la pauvreté et la faim.

Elle souhaite que de tels appuis soient continuels non seulement pour les déplacés de Kasaï, mais également pour d'autres personnes ou d'autres associations de développement pour améliorer la problématique de la sécurité alimentaire dans ce coin de la RDC.