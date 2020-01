Gabon: Chris Silva signe enfin avec Miami

L'ailier gabonais de 23 ans a signé cette semaine un contrat de trois ans, dont deux garanties avec la franchise de Floride. Les Miami Heat vont remplacer le two-way contract, ou contrat bidirectionnel de Chris Silva en contrat standard de trois ans selon le média américain Miami Herald.

Pour rappel, le jeune originaire de Libreville n'avait pas été de la draft 2019 l'été dernier. Seuls les Spurs de San Antonio et le Heat de Miami étaient prêts à l'accueillir. Erik Spoelstra, coach des Heat, a été l'une des raisons de sa venue en Floride. Il évoluera avec sa nouvelle formation sous un contrat two-way.

Un contrat two-way stipule que le salaire d'un athlète dépend de la ligue dans laquelle il est affecté à jouer. Contrairement à un contrat à sens unique qui paierait le même salaire, peu importe où l'athlète joue, ces types de contrats ne sont pas offerts à tous les joueurs voulant évoluer en NBA. Ils sont destinés aux joueurs non draftés que les équipes désirent garder « en réserve », sans avoir à payer le salaire d'un contrat standard. De plus, les joueurs sous ce type de contrat ne peuvent passer que 45 jours en NBA contre un salaire de $75000. Or, Chris était sur le point de dépasser ce délais, sauf que ces performances ont véritablement tapé dans l'oeil du staff qui était prêt à le garder définitivement.

La doublure du Bam Adebayo, qui tourne à 3.5 points, 3.1 rebonds en 30 matchs cette saison, touchera cette saison la somme de 546,486 dollars US. En 2020/2021, Chris Silva empochera 1,517,981 dollars US, et lors de la saison 2021/2022, celui qui mesure 2,03m touchera 1,782,621 dollars US.

La nouvelle pépite du basketball gabonais signe là son premier contrat professionnel, et est désormais le deuxième gabonais à signer en NBA après Stéphane Lasme en 2007.