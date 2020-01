Gabon: Moon signe son retour avec le titre " Je Know "

Près de trois ans après sa brusque disparition dans le game alors qu'elle nous sortait le single " Tiens-moi la main " , Moon revient avec un nouveau hit " Je know " .

Moon ,la voix féminine du label Negrattitude a fait son comeback ce vendredi 17 Janvier. Un retour qui suscite des questions vue que l'artiste s'était recroquevillée afin de se consacrer aux études. En effet, depuis l'an 2017, l'artiste ne montait plus sur scène et n'apparaissait plus dans des clips vidéos, alors que son mentor Ba'ponga et ses compères du label Negrattitude, à savoir FL Money et MC Bright étaient eux sous les feux de la rampe.

Près de trois ans de sa mise en sommeil, la nouvelle de son retour s'est fait à travers une publication sur la toile de la structure qui la produit : " Le retour de MOON LITE c'est pour ce vendredi 17 Janvier 2020 avec la sortie du single JE KNOW.

Restez connectés pour découvrir le nouveau tube de notre petite lune " Cette même information a été partagée par son producteur Ba'ponga qui donne en substance la raison du retrait de son artiste :" Après avoir bouclé son cursus d'école supérieure, elle revient calmement avec un titre renversant " La nouvelle qui s'est répandue comme une traînée de poudre a ravivé l'amour des fans. Des fans qui sont heureux de retrouver leur star.

Le single " Je know ", qui signe le come back de Moon est dans la même lignée que les précédents hits de l'artiste. Il est un son Rn&b qui traite d'une relation amoureuse tumultueuse d'un couple. On peut tout de même noter que le flow de l'artiste connaît une évolution remarquable.