Cote d'Ivoire: PDCI-RDA Béoumi / Les délégués aux militants - « Pour gagner la présidentielle, il nous faut avoir nos papiers »

Les délégations départementales Béoumi 1 et 2 et communales, Pdci-Rda sont, en ce moment, sillonnées par les premiers responsables politiques.

En l'occurrence les délégués N'Guessan Kouamé Joachim, député des sous-préfectures d'Ando-Kékrénou et Béoumi-Kondrobo, délégué départemental Pdci de Béoumi 1 ; Koffi Kouadio Bertin, délégué départemental Béoumi 2 (sous-préfecture Ando-Kékrénou et Kondrobo) et Dr Lèguè Florent, délégué Communal.

Ces trois personnalités politiques du vieux parti ivoirien en pays Gôdè, sillonnent leur sphère politique plus pour sensibiliser et surtout informer leurs militants et parents sur l'actualité politique du pays et de leur parti, le Pdci-Rda. Cette tournée d'information et de sensibilisation, qui a débuté le vendredi 17 janvier 2020 dernier, prendra fin 22 Janvier 2020.

Au cœur de cette randonnée politique, la sensibilisation des parents à avoir leurs documents administratifs pour mieux participer aux présidentielles à venir d'octobre 2020.

Ainsi dans la commune comme dans les différentes sous-préfectures où les secrétaires de section, les présidents de comité de base, les Jpdci rurales et urbaines, les Ufpdci urbaines et rurales, ont reçu la visite de leurs patrons politiques, ils ont été instruits « Nous voudrions vous féliciter et vous encourager pour ce que vous faites pour le parti.

Malgré tout ce qui s'est passé dans notre région vous n'avez pas été ébranlés. Vous avez tenu bon ; nous sommes fiers de vous et le Président Henri Konan Bédié, le Secrétaire exécutif Maurice Kakou Guikahué vous félicitent et nous demandent de vous dire de tenir bon pour que votre souffrance se transforme en victoire en octobre 2020.

Aussi ils nous chargent de vous dire que si nous devons gagner les élections en 2020, nous devons avoir nos papiers c'est-à-dire la carte d'identité pour pouvoir nous inscrire sur la liste électorale et avoir nos cartes d'électeurs et pouvoir pleinement participer à la victoire du candidat du Pdci-Rda » ont-ils fait savoir avant d'appeler les militants à davantage investir le terrain afin de ratisser large pour leur parti. « Béoumi est et demeure le bastion du Pdci-Rda.

Il nous faut donc rassurer le Président Henri Konan Bédié, quant à la reconquête du pouvoir d'Etat par le Pdci au soir d'octobre 2020. Cela, par notre mobilisation et nos actions chaque jour sur le terrain » ont-ils laissé entendre.

L'honorable N'Guessan Kouamé Joachim a, pour finir, indiqué ceci « Oui le Président Henri Konan Bédié est un très bon chef, il est combatif et préserve vigoureusement le Pdci-Rda du père fondateur, Félix Houphouët-Boigny. Nous sommes ici pour vous dire qu'en 2020, nous aurons un candidat.

Donc organisons-nous rapidement pour établir les documents administratifs qui nous permettront d'être sur les listes électorales afin de sanctionner les tenants du pouvoir exécutif avec leurs décisions impopulaires… » a-t-il souligné non sans oublier de demander aux militants de continuer de prier pour le vice-président du Pdci-Rda, leur fils, Mangoua Jacques, incarcéré à tort par les tenants du pouvoir.