Algérie: Accident de la circulation d'El Oued - Les ministres de l'Intérieur et de la Santé sur les lieux

Alger — Les ministres de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Kamel Beldjoud et de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid se sont rendus dimanche sur lieux de l'accident de la circulation survenu tôt le matin entre les wilayas d'El-Oued et de Biskra pour s'enquérir de la prise en charge des victimes et pour porter assistance à leurs familles.

Douze (12) personnes ont trouvé la mort et 46 autres ont été blessées dans un accident de la route survenu dimanche matin sur la RN n 03 reliant les communes d'Astil à El-Oued et celle d'Oumach de la Wilaya de Biskra, a indiqué la Protection civile.L'accident s'est produit vers 02h00 du matin lorsque deux autocars, desservant les lignes (Ouargla-jijel) et (Sétif-Ouargla) sont entrés en collision, a précisé le directeur de la Protection civile à El Oued, Ahmed Baoudji, qui a imputé l'accident à l'excès de vitesse.Les corps de victimes ont été transférés à la morgue de l'hôpital d'El M'gheir et les blessés, dont certains se trouvent dans un état grave, ont été évacués vers la même structure.Les services de sécurité ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de ce drame.

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a présenté ses condoléances aux familles endeuillées par l'accident de la circulation et a chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes, ont indiqué les services du Premier ministre dans un communiqué."A la suite du grave accident de la circulation qui a eu lieu tôt ce matin entre les wilayas d'El-Oued et de Biskra entre deux autocars et qui a provoqué le décès de plusieurs voyageurs ainsi que de nombreux blessés, Monsieur le Président de la République présente ses condoléances aux familles endeuillées par ce terrible accident et souhaite un prompt rétablissement aux blessés", précise le communiqué.Le Président de la République a "chargé le Premier ministre de prendre toutes les dispositions nécessaires pour la prise en charge des blessés et porter assistance aux familles des victimes", a-t-on ajouté de même source."Le Premier ministre a dépêché les ministres de l'Intérieur et de la Santé sur les lieux à l'effet de superviser toutes les actions nécessaires pour faire face à ce tragique accident", a fait savoir le communiqué.