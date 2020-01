Algérie: Une exposition de photographies d'art sur le site de Séfar dans le Tassili N'Ajjer à Alger

Alger — "Sur la route de Sefar, la ville énigme de l'histoire", une exposition de photographies-documentaire de Omar Dib, a été inaugurée samedi à Alger, avec la mise en valeur de l'univers minéral de ce site, situé dans le parc du Tassili N'Ajjer.

Visible jusqu'au 15 février dans le hall de l'Hôtel Sofitel, l'exposition présente vingt et une photographies sans titres, en couleurs et aux différents formats, (90cm X 60cm) et (150cm X 100cm), mises en toiles par l'artiste, offrant au regard du visiteur l'étendue de ce site "somptueux", classé en 1988 "Patrimoine mondial de l'humanité".

Ordonnant son rendu en deux parties, Omar Dib a choisi de mettre en valeur dans un premier volet intitulé "Sefar noire", la splendeur de ce site au crépuscule, à travers une dizaine de toiles présentées à différents anglesde vue, avec parfois la clarté des étoiles scintillantes de la nuit, pour voir s'enchaîner dans le même élan de beauté, "Sefar blanche", une série d'autant de toiles, restituant les reflets et les ombres des reliefs sousle soleil écrasant du jour.Suggérant les "prémices d'une ville antérieure", des photographies fixentle regard du visiteur et suspendent le temps aux portes et au cœur de Sefar, alors que d'autres se focalisent sur l'entrée de "Tamrit"et "Ihrir" ou invitent à visiter les alentours de ce site "magique".

Un avant goût sur l'exposition, préparée depuis 2015, est proposé par l'artiste à travers la projection en boucle d'un court documentaire qui revient, à travers des prises de vues en hauteur, sur la splendeur et la beauté du site, appuyé d'une fresque de 230cm X 90cm, rassemblant quelques peintures rupestres, montrant entre autres, des mouflons, la représentation d'une divinité, ou racontant, une scène de chasse, une autre de dressage de dromadaire, ou encore la naissance d'un bébé.Préférant le désert algérien, qui représente selon lui, "son refuge" de prédilection et son "inégalable" source d'inspiration, l'artiste apprécie dans la pratique de sa passion, "le traitement de l'image", peut-on lire sur le document de présentation.Omar Dib compte à son actif deux expositions, "Au cœur du désert" (2017) et "Quelque part en Algérie" (2018) avec 60 et 50 photographies respectivement.