Soudan: Al-Burhan salue les Relations Historiques avec la Chine

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le Président du Conseil Souverain et Commandant en Chef des Forces Armées Soudanaises (FAS), le Lt-Gén. Abdul-Fatah Al-Burhan, a salué les Relations Profondes et Historiques liant le Soudan et la Chine, faisant référence à l'importance de Profiter de ces Relations pour réaliser les Intérêts des deux Pays.

Cela est arrivé quand Al-Burhan a reçu Dimanche à son bureau du Commandement Général l'Ambassadeur de Chine auprès du Soudan, Ma Xinmin.

Al-Burhan a félicité les Dirigeants et le Peuple Chinois pour le Nouvel An Chinois et le Festival du Printemps, exprimant sa Gratitude aux Efforts des Dirigeants Chinois pour soutenir le Soudan lors des Forums Internationaux ainsi que pour renforcer la Stabilité, la Paix et le Développement Economique au Soudan, soulignant qu'ils attendent avec Intérêt la Poursuite de la Promotion de ces Relations à l'Avenir, en particulier dans le domaine de la Coopération Militaire Conjointe et dans les Divers autres domaines en bénéficiant de la Technologie Chinoise.

De son côté, l'Ambassadeur de Chine a affirmé le soutien de son pays à la Stabilité au Soudan et à tout ce qui peut conduire à une Amélioration de la Situation dans tous les Domaines Civils et Militaires, félicitant les Dirigeants et le Peuple Soudanais pour la Nouvelle Année et le 64e Anniversaire, le jour de l'Indépendance du Soudan.