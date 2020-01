Congo-Kinshasa: Royaume-Uni/Afrique - Félix Tshisekedi participe à un sommet à Londres

Arrivé hier dimanche en milieu de journée à Londres, le Chef de l'Etat congolais, Félix Tshisekedi Tshilombo, va prendre part aujourd'hui au sommet de l'investissement Royaume-Uni/Afrique qui prendra fin ce mardi 21 janvier 2019.

Lequel sommet vise à renforcer le partenariat entre le Royaume-Uni et les pays africains, avec pour objectif de créer de nouveaux partenariats durables qui pourront générer plus d'investissements, d'emplois et de croissance économique. A la faveur de ces assises, le Président Tshisekedi va rencontrer plusieurs personnalités britanniques de haut niveau dont le Premier ministre Boris Johnson.

Dans ce même cadre, il est également prévu des rencontres bilatérales avec ses homologues présents au sommet dont le Président égyptien Abdel Fattah al-Sissi, Président en exercice de l'Union Africaine. Le séjour du Chef de l'Etat et de la Distinguée première dame Denise Nyakeru sera couronné par le dîner qui leur sera offert par la Reine d'Angleterre au Buckingham palace le lundi soir. Plusieurs membres du gouvernement ainsi que des conseillers à la présidence accompagnent le Chef de l'Etat.

En marge du sommet, Félix Tshisekedi prendra également la parole sur les énergies renouvelables, et sur les réformes planifiés par le Gouvernement congolais pour améliorer le climat des affaires en RDC. La conférence aura lieu dans la ville de Londres, qui est la plateforme numéro un des échanges internationaux pour les entreprises africaines. D'après le chargé d'affaires du Royaume-Uni en RDC, son pays est ouvert au commerce, particulièrement avec la RDC dans l'optique de stimuler la croissance et créer des emplois. «Nous allons permettre aux entreprises du Royaume-Uni et de la RDC de profiter plus facilement des opportunités de commerce et d'investissement. Nous voulons des partenariats mutuellement bénéfiques qui vont au-delà de l'aide et attirent des investissements de qualité pour stimuler la croissance et créer des emplois», a-t-il commenté.

Face à la Diaspora Londonienne

A noter que le Chef de l'Etat Félix Tshisekedi a profité de son séjour londonien pour s'adresser à la diaspora Congolaise résident au Royaume-Uni. Hier, dans la même soirée de dimanche, il a commenté les sujets d'actualité tout en rappelant à la diaspora congolaise sa politique qui consiste à placer le peuple congolais à l'épicentre de sa vision.