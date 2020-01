Congo-Kinshasa: Méga Promo "Koma Kolo Lopango" - Vodacom Congo remet une jeep et une parcelle aux heureux gagnants

C'était un mythe, qui est devenu une réalité. En effet, Vodacom Congo a procédé, mercredi 15 janvier, à la remise des cadeaux aux heureux gagnants du Mega Promo "Koma Kolo Lopango", dans son shop situé sur le boulevard du 30 juin, en face de l'immeuble Régideso, dans la commune de la Gombe.

Il s'agit d'une récompense à ses abonnés utilisateurs du service m-pesa, et qui ont excellé en faisant, de manière régulière, plusieurs opérations. Les gagnants les plus heureux, ce sont messieurs Mukendi et Zacharie qui ont gagné respectivement, une jeep et une parcelle.

Qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement pour qu'ils soient récompensés en ce jour ? Le chargé de marketing de Vodacom Congo, M. Kent Mukenyi, qui a conduit cette activité a indiqué que c'est simple. Il suffit seulement d'ouvrir son compte m-pesa, et de faire régulièrement les opérations comme : dépôt, retrait, envoyer et recevoir de l'argent, achat des unités depuis votre compte, payement des abondements Canal+ depuis votre compte, changer de monnaie : dollar au Franc Congolais et vice versa depuis votre compte et bien d'autres opérations. A chaque fois que vous faites ces opérations, a-t-il précisé, Vodacom vous donne des points, et c'est à partir de ces points-là, que vous serez éligible pour être récompensé.

La Mega Promo "Koma Kolo Lopango" a commencé il y a six mois. Il se passe sur toute l'étendue du territoire national. Même les abonnés du Congo profond, ceux se trouvant aux frontières du pays et partout sont concernés par cette promotion. Il faut jouer, invite-t-il les abonnés, parce que la récompense se fait dans plusieurs catégories : il y a la récompense des gagnants journaliers, la récompense des gagnants hebdomadaires et les gagnants mensuels. Dans les deux premières catégories, il y a eu des personnes ci-après qui ont gagné chacune son cadeau : André Opola Shungu, Harmandi Bitodi, José Bitangilayi, Kasongo Henrica, et Lumbu. Ils ont gagné des paniers de la ménagère, des Smartphones et des groupes électrogènes.

Les plus heureux, Zacharie et Mukendi ont gagné dans la catégorie des récompenses mensuelles.

La parcelle que Zacharie a gagnée à une valeur de 150.000 dollars. Vodacom Congo lui a demandé de chercher une maison de son choix dans n'importe quelle ville du pays, et lui ne viendra que donner de l'argent. Il devient "Kolo Lopango".

Quant à Mukendi qui, désormais, devient véhiculé, a été escorté avec sa nouvelle jeep de marque Suzuki Grand Vitara 4×4 kilomètre 00 jusqu'à sa maison.

Kent Mukenyi dit que la promotion continue.

Il invite tous les abonnés Vodacom qui n'ont pas encore ouvert leur compte m-pesa de le faire au plus vite que possible, et de l'utiliser en exigeant même que les gens puissent vous payer vos dettes par m-pesa, et vous serez surpris que demain soit votre tour. Si le 1111 vous appelle, il faut vite répondre, c'est le service m-pesa.

Bonne chance à tous.