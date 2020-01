Congo-Kinshasa: Au-delà de la musique - Une visite suspecte de Koffi Olomidé au Parlement Européen !

Profitant de son séjour en Europe, l'artiste musicien Koffi Olomidé a été reçu au Parlement Européen à Bruxelles en Belgique. Le chanteur congolais de la rumba a saisi cette opportunité, qui n'est pas souvent accordée aux politiciens congolais, pour parler de sa Fondation « Frères de Terre », de la situation sécuritaire à Béni dans l'Est de son pays ainsi que de sa grande production scénique annoncée en la salle U-Arena à Paris.

«Ça fait longtemps que nous avions sollicité cette audience au niveau du Parlement Européen. Je pense que c'était une grande occasion pour moi d'exprimer mes pensées et projets sur l'avenir de la République démocratique du Congo», a déclaré le patron de l'orchestre Quartier Latin.

L'icône de la musique africaine affirme avoir échangé sur beaucoup de choses avec les députés européens. Très préoccupé par la situation à Beni, Koffi Olomidé s'est longuement penché sur la situation sécuritaire à l'Est de la République Démocratique du Congo où on parle déjà du génocide avec plus de six millions de congolais tués.

Etant un digne fils du pays, il a également mis un accent particulier sur le plan de balkanisation de la RDC dont le complot serait en marche dans cette partie Est.

«Nous avons échangé sur plusieurs sujets que je ne peux pas tout dévoiler en public. Je suis venu plaider pour la situation des enfants congolais qui souffrent énormément. Il y en a même ceux-là qui dorment dans la rue. J'ai partagé également avec les députés européens sur mes ambitions en ce qui concerne ma Fondation» qui va œuvrer en faveur des défavorisés au Congo- Kinshasa. Vraiment, je suis heureux de cette audience au Parlement Européen. Je pense que nos dirigeants doivent à chaque fois venir pour dénoncer certains complots ici au Parlement Européen qui est la plus grande machine à décision dans le monde», a souligné le chanteur congolais.

Evidemment, son prochain concert prévu cette année à Paris constitue aussi le sujet majeur de sa visite à cette plus grande instance institutionnelle d'Europe. «Les députés européens sont désormais informés. Ils n'attendent que je fixe la date et leur apporte des billets pour venir assister à ce grand évènement annoncé à U-Arena en France. Je ne me précipite pas. Lentement, je travaille et tout le monde sera fixé sur mon spectacle que je prépare pour le public européen», a souligné l'auteur de la chanson "Abracadabra".

Toutefois, l'Eurodéputé allemand, Kool, a salué l'initiative de la star de la musique RD-Congolaise et a promis de lui apporter son soutien en termes de partenariat pour sa Fondation «Frères de Terre».

Après son passage au Parlement Européen, renseigne-t-on, Koffi Olomide a été également invité à la commune de Gashoren, par Pierre KOMPANY, le tout premier bourgmestre noir de Belgique.