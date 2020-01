Congo-Kinshasa: Laurent-Désiré Kabila - Le PPRD et Emmanuel Shadary pour la continuité du combat

Le temps s'est arrêté jeudi 16 janvier 2020, à l'occasion de la commémoration du 19ème anniversaire de l'assassinat de Mzee Laurent- Désiré Kabila. A cet effet, le Parti du peuple pour la Reconstruction et la démocratie (PPRD), a activement pris part aux manifestations organisées par la Fondation Mzee LDK à l'initiative de sa présidente, la Députée nationale Jaynet Kabila.

Ayant été à la tête d'une grande marche symbolique en mémoire de ce héros national, Emmanuel Ramazani Shadary, Secrétaire permanent du PPRD, a réitéré la position de sa formation politique qui entend poursuivre le combat du "soldat du peuple" afin de retrouver la dignité de peuple congolais et "de ne jamais trahir le Congo" comme disait son mentor lâchement assassiné le 16 janvier 2001, dans son bureau de travail du palais de marbre.

19 ans après son assassinat, Mzee Laurent-Désiré Kabila, ancien Président de la RDC, a été honoré par la Nation entière. Comme à l'accoutumée, le PPRD était dans tous les fronts pour commémorer, comme il se doit, la mort de Mzee Laurent-Désiré Kabila. Après la leçon publique la veille sur la RTNC en rapport avec la vision politique de Mzee LDK à la lumière de la situation de Beni et la participation jeudi 16 janvier à l'Office religieux à la cathédrale protestante du centenaire, le secrétaire Permanent du PPRD a conduit une grande marche dite symbolique sous un soleil ardent, du lieu du culte au mausolée afin de déposer la gerbe des fleurs. Dans cette foule, l'on pouvait remarquer visiblement la présence de Lucain Kasongo et de Ferdinand Kambere, tous deux adjoints du SP, le Vice-premier ministre Willy Ngopos, les secrétaires nationaux et les élus ainsi que plusieurs centaines des militants du PPRD.

Tout au long de ce parcours, il y avait une forte ambiance, ajoutée à cela des chansons patriotiques chantées à la gloire de Mzee, de Joseph Kabila et des Fardc au front, jusqu'au caveau où repose à jamais le héros national. Là, le SP du PPRD a déposé la gerbe des Fleurs du parti. Le numéro 2 du PPRD a couché dans le livre d'or un mot sur la continuité du combat du PPRD pour la sauvegarde de l'intégrité du Congo, sous la bannière du Président national du Parti, Joseph Kabila. Emmanuel Ramazani a été très précis face à la presse : «Le 16 janvier de chaque année comme le 17 janvier sont des journées spéciales qui nous permettent pour ce qui est d'aujourd'hui, de commémorer encore la mémoire de Mzee Laurent-Désiré Kabila qui a été assassiné lâchement dans son bureau de travail. A ce jour, nous pensons encore à lui, et nous avons un sentiment que son œuvre continue et continuera et nous assurons à tous ceux qui nous suivent, que nous allons, nous PPRD, nous prendre en charge pour la dignité de peuple congolais et nous n'allons jamais trahir notre pays. Nous avons marché parce qu'il faut montrer au peuple que nous avons été derrière Mzee Laurent-Désiré Kabila

Sa mémoire continue et, aujourd'hui, nous sommes derrière celui qui a poursuivi ses œuvres, à savoir : Joseph Kabila Kabange, Chef de notre parti politique et Président honoraire. C'est pour montrer que Mzee est là encore vivante à travers la symbolique marche que nous avons organisé aujourd'hui nous le PPRD».

A noter qu'à l'occasion de la commémoration de l'assassinat de Mzee Laurent- Désiré Kabila, plusieurs personnalités du pays ont fait le déplacement pour prendre part activement aux manifestations organisées par la fondation LDK. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba et certains membres de son gouvernement étaient également de la partie, sans oublier les Députés nationaux et sénateurs.