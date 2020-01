Soudan: Al-Mahdi - Nous soutenons les efforts du Gouvernement de Transition pour la Paix

Dongola — 2020 (SUNA)- Dans le cadre de la Mobilisation organisée par le Parti National Umma (PNU) dans les différents Etats du Soudan, le Président du PNU, Al-Sadeg Al-Mahdi s'est adressé Samedi à Dongola à un Rassemblement de Masse organisé par le PNU dans l'Etat d'Ashmaliya et a affirmé que la Mobilisation et les Tournées dans les Etats du Soudan s'accompagnent d'un cadre de Communication avec le Peuple Soudanais et de l'éclairer sur l'Evolution de la Situation en plus de se familiariser avec les Questions et les Problèmes des Citoyens.

Al-Mahdi a déclaré que le PNU soutient Fermement les Mesures du Gouvernement de Transition concernant l'Instauration d'une Paix Juste et Globale dans le pays, soulignant la nécessité de découvrir les Causes de la Guerre et son Impact et que la Communauté Internationale devrait jouer un Rôle Majeur dans le Processus de Paix au Soudan.

Le Président du PNU a déclaré que "ceux qui veulent le Pouvoir devraient le rechercher par le biais d'une Variole", ajoutant que son Parti a une Vision Stratégique sur la Solution des Problèmes Economiques du pays, se représentant dans la tenue d'une Conférence Economique Nationale qui, a-t-il ajouté, le Parti a commencé à préparer l'Organisation de son Convocation dans la Période à venir, affirmant que la Détermination des Soudanais devraient être renforcées à ce Stade que le Soudan connaît pour Garder des Projets de Vérité et poursuivre la Route de la Liberté, de la Démocratie, de la Paix et de la Construction de la Patrie.

Il a souligné qu'une Paix Juste et Globale et le Traitement des Situations Economiques sont les Pierres Angulaires de la Stabilité, de l'Unité et de la Sécurité du pays.

Al-Mahdi a salué l'Esprit de Partenariat Actuel entre le Conseil Souverain et le Conseil des Ministres qui, a-t-il ajouté, requiert le soutien de la Population pour aider le Soudan à passer en Sécurité, renouvelant la poursuite des efforts du PNU pour soutenir les Tendances de l'Etat concernant la Solution de tous les Problèmes de Service, notamment dans les domaines de l'Education, de la Santé et de l'Environnement.

Le Président du PNU a exhorté le Monde Arabe et la Communauté Internationale à contribuer et à participer à la Réalisation de la Stabilité, de la Renaissance et des Progrès au Soudan.