Algérie: Aourag - Promouvoir la recherche appliquée, un réel plus pour le développement socioéconomique

Le Directeur général de la recherche scientifique et du développement technologique (RSDT) au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Andelhafid Aourag a mis en exergue, dimanche à Alger, l'importance de promouvoir la recherche appliquée, en tant que "réel plus" pour le développement socioéconomique du pays.

Pour M. Aourag, qui est également le modérateur de la Conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique, installée aujourd'hui, le problème de la recherche scientifique en Algérie "réside dans le faible nombre de chercheurs, à peine 2300 comparativement au nombre global des enseignants, qui s'élève à 35.000".

"L'objectif est de promouvoir la recherche appliquée, en tant que réel plus pour le développement socioéconomique" du pays, a-t-il ajouté, relevant le caractère purement académique de la majorité des recherches réalisées, "ce qui est loin des visées appliquées qui les rendent efficace en matière de développement socioéconomique.A ce propos, il a expliqué que le but recherché de l'installation de la Conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique était "la prise en charge efficacement" de l'organisation de la recherche appliquée et la recherche de solutions et mécanismes idoines à la promotion de ce domaine stratégique".

Il a fait état, dans ce sens, d'un travail pour la mobilisation du plus grand nombre de chercheurs en leur assurant les moyens à travers la création de divers centres de recherche dans les différentes régions du pays.La Conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique bénéficiera du Fonds national de la recherche scientifique et du développement technologique (FNRSDT) ainsi que de fonds attribués par chaque secteur, a-t-il rappelé.