Madagascar: Orange Pro League - L'AS Adema vise les sommets

En route pour la deuxième moitié de saison. Les fêtes de fin d'année et la trêve estivale sont définitivement derrière. Les équipes, engagées à l'Orange Pro League, ont retrouvé progressivement leurs terrains d'entrainements respectifs, depuis une semaine.

Pour l'AS Adema en particulier, elle vise les sommets pour cette deuxième partie d'exercice. « On se prépare physiquement et surtout mentalement. On doit corriger les erreurs observées depuis le mois d'octobre. Et ce, afin de progresser et de se rapprocher notre objectif qu'est le titre national », confie le défenseur, Datsiry.

À l'heure actuelle, le champion d'Analamanga 2019 occupe la quatrième place du classement provisoire. Après neuf journées, il affiche un bilan de cinq victoires, deux défaites et deux nuls. Il est crédité de dix-sept points et accuse un retard de quatre longueurs sur le leader.

Nouvelle année et nouveaux espoirs donc. C'est ainsi que l'on peut traduire l'état d'esprit chez le champion d'Analamanga 2019. « En entamant cette année 2020, on espère que les résultats seront également de l'ordre du 20 sur 20 », poursuit Datsiry.

Derrière, l'AS Adema a été plutôt correcte lors de ces neuf premières apparitions dans cette Orange Pro League, avec sept buts encaissés, même si elle peut encore s'améliorer. Par contre, la priorité concerne les ajustements dans le secteur offensif. Une moyenne de 1.33 but par match (Douze buts en neuf journées) ne suffira probablement pas pour aller chercher la couronne nationale. À titre de comparaison, les trois équipes du podium affichent tous un ratio de deux réalisations par rencontre ou plus. Soit 2,11 pour Cosfa Analamanga, 2 pour l'Ajesaia Bongolava et 2,77 pour la CNaPS Sport Itasy.

Le championnat reprendra dans deux semaines, avec la dixième journée. L'AS Adema passera un sérieux test, à cette occasion. Elle affrontera le Cosfa, leader du classement général et invaincu jusqu'à présent.