Madagascar: Rugby - Gold Top20 - Cosfa-TFA en finale

Le stade Makis d'Andohatapenaka n'est plus suffisant pour accueillir les férus de l'ovale lors d'un tel match comptant de la phase finale du championnat de Madagascar. Les forces de l'ordre ont du intervenir pour disperser la foule en dehors du stade qui veulent assister aux demi-finales du Top 20 alors que le stade est déjà plein à craquer.

Les deux porte-fanions de la Grande-Île à la coupe de l'océan Indien sont connus à l'issue des demi-finales de ce week-end en l'occurrence le Cosfa et TFA Anatihazo. Ces deux clubs sortent vainqueurs des demi-finales du Top 20 de ce week-end. Dos à dos, Cosfa, club champion national en titre bat de justesse FTM Manjakaray, vice champion national sur le score très serré de 18 à 17. Cosfa confirme ainsi sa suprématie. Le score était de 10 partout à la pause.

Au retour des vestiaires, FTM mène 17 à 10 après avoir inscrit un essai non transformé. Cosfa remonte la pente à la fin de la deuxième période et marque un coup de pied de pénalité puis un essai transformé et remporte de justesse la victoire avec un petit point d'écart. Lors de la première demi-finale, TFA Anatihazo élimine la CNaPS de la Haute Matsiatra sur le score de 37 à 32. TFA a déjà mené 23 à 17 à la pause.

Les deux camps ont inscrit chacun un essai transformé à l'issue des premières quarante minutes. En deuxième mi-temps, TFA a aplati un essai et mène 30 à 20. La CNaPS réduit l'écart peu après, et le score était de 30 à 25 en faveur toujours de TFA. Ce dernier creuse l'écart et mène 37 à 27. Les Caissiers ont tenté de réduire l'écart à quelques minutes de la fin et marquent leur dernier essai qui n'était plus suffisant pour renverser la situation. Cosfa et TFA disputeront la finale le 2 février et se qualifient ainsi à la finale du top 20 et ont obtenu leurs tickets pour la coupe de l'océan Indien.