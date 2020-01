Madagascar: Football - Coupe de France - Clap de fin pour Saint-Pierroise

Fin de match cruelle. La Jeunesse Sportive Saint-Pierroise a encaissé un but au pire moment, durant son seizième de finale de Coupe de France, samedi après-midi au stade Colombière. à deux minutes de la fin des prolongations, elle a cédé sur un corner anodin, conclu sur une réalisation décisive d'Adel Berkane (118è). Une réalisation qui a permis au SAS Epinal de l'emporter sur la plus petite des marges, un but à zéro, éliminant ainsi le Petit Poucet de la compétition.

La rencontre a très mal débuté pour le club réunionnais. Au quart d'heure de jeu, l'avant-centre Jean-Michel Fontaine s'est rendu coupable d'un tacle dangereux, ce qui lui a valu un carton rouge. Saint-Pierroise a, de ce fait, joué le reste du match à dix. Certes, elle a évolué en infériorité numérique. Mais elle a bien tenu tête à son adversaire spinalien, grâce notamment au trois Barea de son onze type, Ibrahima Dabo, Pascal « Bapasy » Razakanantenaina et Mamy Gervais Randrianarisoa. Et même, le champion de La Réunion s'est procuré plusieurs occasions franches, sans pour autant réussir à marquer.

A l'heure de jeu, l'entraîneur de la JSSP a tenté un coup de poker, en faisant rentrer l'attaquant Faralahibe Voavy.

Coup de poker

Une nouvelle recrue malgache, dont la présence dans le groupe était incertaine jusqu'au dernier moment. Il a apporté plus de tranchant devant. Toutefois, il n'a jamais trouvé le chemin des filets. à la fin du temps règlementaire, le score était toujours de 0-0. Idem à l'issue de la première prolongation. On pensait que le match allait se décider aux penalties. Sauf qu'Adel Berkane en a décidé autrement. « On y a mis du cœur. C'était difficile de jouer à dix dès la quinzième minute. à la fin, la fatigue a pesé et on a manqué de concentration sur l'action qui a amené le but », a regretté Bapasy, après le coup de sifflet final.

Malgré tout, le parcours du club réunionnais restera dans les annales, vu que c'est la première formation de l'île voisine à aller aussi loin en Coupe de France. Un parcours durant lequel la JSSP a accroché à son tableau de chasse les scalps du Jura Sud Foot (1-0), de Thaon (1-1, 5-3 tab) et Niort (2-1).