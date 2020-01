Madagascar: Badminton - Championnats Doubles - Haja Marc et Keman confirment

Un vrai spectacle. La finale double hommes série A a été une affaire entre stagiaires de Chine de l'an passé. Les badistes de Baobad, Haja Vonjinirina Marc Alberto et Keman Julio Randriamalala confirment leur suprématie en battant le duo, Angelot Céléstin-Thierry Razafimahatratra de l'Association sportive de Saint Joseph Mahamasina.

Supérieure techniquement, la formation de Baobad remporte la victoire finale par 2 jeux à rien 23/20, 21/13. Haja le gaucher et son coéquipier ont tout de même souffert pour arracher le premier set. Angelo et Thierry ont résisté au rouleau compresseur des deux habitués aux compétitions internationales.

Les quatre finalistes sont tous des bénéficiaires du stage de haut niveau en Chine de l'an dernier. Haja et Keman ont mené largement 16 à 8 lors du premier set mais rattrapés 18 partout avant de décrocher le premier set de justesse 22 à 20. Le multiple champion national en simple, Haja avec son jeune coéquipier Keman qui vient d'inscrire son deuxième sacre en doublé hommes arrache sans complexe le deuxième set. «Nous avons tout fait pour casser le style de jeu de nos adversaires, qu'est la vitesse. Puis nous avons imposé notre jeu à nous » confie Haja Vonjinirina.

Classement confondu

Compte tenu du nombre des engagées chez les dames, le championnat s'est joué en formule poule unique pour la série A et celle B. À l'issue du championnat, Miangola et Miotisoa du Lycée catholique Saint Michel Itaosy terminent championnes de la série A devant Serenah-Soaniana (MB2ALL) et Asminah-Tony (Baobad). En série B, Ialicia et Sahondra de Baobad remportent le titre national.

Et en double mixte série A, Tokiniania Razafimandimby et Soaninaina Tombotsoako de MB2ALL remportent le sacre en battant en finale Ludovic Manjanirina et Nadia Hanitrininiana de Saint Joseph 21/17 21/19. «Nous avons joué la mi- cour et lancé autant que possible le volant à la fille, le point faible de l'équipe adverse», explique Aina, septuple championne nationale en simple, de leur stratégie.

Quant aux résultats de la série B, en double messieurs, le duo Jean Olivier Nirintsoa-Mika Ramananoavy de VTTK Ivato bat Fidèles Rafanomezantsoa et Soloarinaivo Andriamamonjy de VVTK par 21/19 21/19. Et en double mixte série B, Rinamalala Ulrich et Minagola Razafimanana du lycée St Michel Itaosy se sont imposés 21/13 21/17 face à Soloarinaivo Andriamanampy et Sanda de VTTK Ivato.

Point final aux activités de la saison 2019, la fédération procédera ce lundi à l'assemblée générale ordinaire et celle élective au siège de la fédération à Isoraka. Le nouveau parton de la fédération sera ainsi connu ce soir.

S. R.