Madagascar: Tennis - Championnat d'Afrique australe U14 - Madagascar décroche deux médailles de bronze

Un résultat satisfaisant. La sélection malgache U14 garçons et filles ont décroché chacune une médaille de bronze durant le championnat d'Afrique australe par équipes U14 qui s'est terminé hier a Windhoek en Namibie.

Chez les garçons, Madagascar disputait d'abord la demi-finale samedi contre l'Afrique du Sud et a perdu sur 0 à 3.

Tefy Ranja Rabarijaona a d'abord été surclassé par Willem De wall en deux (2/6 1/6) sets.

Après, Mahefa Rakotomalala s'est incliné devant Leo Matthysen, champion du tournoi individuel (3/6 4/6). Mené deux à zéro le double n'a plus été joué.

Hier, ils se sont rattrapés pour venir à bout du Mozambique (2/0) pour gagner la troisième place et monter sur le podium Tefy Ranja Rabarijaona triomphe de Luca Figueiredo 6/4 6/1 et Mahefa Rakotomalala fait de même contre Edilson Rosa 6/1 6/2.

Chez les filles, Miotisoa Rasendra et consorts ont gagné 3/0 contre la Namibie et 3/0 face au Botswana. Entre temps elles se sont inclinés devant l'Afrique du Sud (0/3) et samedi contre le Zimbabwe sur le même score.

Ravaka Ramanantoanina et Miotisoa Rasendra ont respectivement perdu contre Chelsea Chakanyuka (1/6 7/6 4/6) et Midzi Tanyaradzwa (3/6 4/6). Dans le double, Miotisoa Rasendra et Harena Voaviandraina n'ont pas fait mieux et ont été surclassées 0/6 6/4 8/10. Pour ce parcours, elles montent tout de même sur le podium.

Rideau donc pour ce championnat d'Afrique australe par équipes U14. La prochaine échéance pour la catégorie U14 ne sera que les deux tournois grade 2 et grade 1 du circuit africain qui se déroulera à Antananarivo du 22 au 28 février. Après cela, Madagascar organisera encore un tournoi grade 1 du 19 au 22 mars juste avant les championnats d'Afrique sur terre battue prévus à Antananarivo du 23 au 28 mars.