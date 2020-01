Afrique: Coopération - L'investissement commercial du Royaume-Uni en Afrique estimé à plus de 30 milliards de livres sterling

Le Sommet Royaume-Uni -Afrique sur l'investissement s'ouvre aujourd'hui à Londres sur invitation du Premier ministre britannique Boris Johnson. Le Sénégal est représenté par le chef de l'Etat, Macky Sall.

Le Sommet réunira des gouvernements, des institutions internationales et des entreprises autour des opportunités d'investissement en Afrique. Il vise le renforcement du partenariat entre le Royaume-Uni et les pays africains pour construire un avenir sûr et prospère.

« De nouveaux investissements substantiels seront mobilisés pour créer des emplois et stimuler une prospérité mutuelle.

Aujourd'hui, l'investissement commercial du Royaume -Uni en Afrique s'élève à un peu plus de 30 milliards de livres sterling ; soit le deuxième plus grand investissement en Afrique », renseigne le Bureau d'information gouvernementale (Big).

Selon cette structure, la Grande-Bretagne a l'ambition de devenir le premier investisseur du G7 en Afrique au cours des trois ou quatre prochaines années.

« À cet effet, le montant des capitaux alloués à l'Afrique par l'intermédiaire du CDC, l'Instrument britannique de financement du développement sera sensiblement revu à la hausse. 8 milliards de livres sterling d'investissements prévus entre 2019 et 2021 en Afrique.

Au cours des trois prochaines années, le Royaume -Uni s'est engagé à investir environ 8 milliards de livres sterling pour stimuler stratégiquement l'afflux du secteur privé et renforcer la confiance avec l'Afrique », ajoute la même source consultée par le Journal de l'économie sénégalaise (Lejecos).

Déjà troisième plus grand donateur humanitaire au Sahel, avec une contribution de plus de 100 millions d'euros par an, le Big souligne que le Royaume Uni a considérablement renforcé son engagement dans la région, notamment en ouvrant de nouvelles ambassades à Nouakchott, Niamey et N'Djamena, ainsi qu'un programme de développement considérablement élargi.