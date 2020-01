Madagascar: Volley-ball - Zone 7 - Vingt-huit clubs engagés

Madagascar abrite en deux années successives le rendez-vous zonal. Six îles de la région y seront représentées.

Plus que trois semaines. La zone 7 a publié officiellement ce week-end la liste des clubs engagés à la coupe des clubs de la CAVB (Confédération africaine de volley-ball) zone 7. Cette joute régionale qui en est à sa 26eme édition se déroulera du 13 au 23 février au palais des sports à Mahamasina. Vingt-huit équipes dont seize masculines et douze féminines sont engagées pour cette version 2020 de la compétition qualificative à la coupe d'Afrique des clubs. Six îles de l'océan Indien auront des représentants chez les hommes. L'île Maurice alignera cinq clubs à savoir Trou aux Biches Shark SC, champion de l'île aux dodos, Quatre Bornes VBC, son dauphin, Roche Bon Dieu VBC, Faucon Flacq Camp Ithier et le Club Sportif de Pamplemousse respectivement troisième, quatrième et cinquième de leur championnat.

La Grande île, pays hôte aura, pour sa part, quatre porte-fanions en l'occurrence la Gendarmerie nationale volley-ball club, octuple championne nationale et triple championne de la zone 7, la Jeunesse sportive Ambatonilita, classée troisième lors de la dernière version de la coupe de la zone 7 sur le sol malgache l'an passé. Et les deux autres clubs sont la CNaPS et Mama VBC.

Réintégration

La Réunion et Mayotte qui viennent de réintégrer la compétition alignera chacune deux formations respectivement Tampo Geko Volley et Saint Denis Olympique pour la Petite Île et du côté des Mahorais, il y aura le VBC M'Tsapere et Zamfi Club. Les Seychelles présenteront également deux équipes à savoir le Premium Spikers et Beauvallon. Et les Comores seront représentées par la Racine. Cinq îles auront des représentants chez les filles. Madagascar aura droit à quatre équipes entre autres, Stef'auto 501, BI'AS, les Jeunes Mamans volley-ball et le Volley-ball club Diamant. Les quatre autres pays aligneront chacun deux équipes. Citons les Quatre Bornes VBC équipe championne mauricienne et club champion en titre et l'Orange Club Sportif d'Amitié pour Maurice, le VBM Mtsagamouji et VBC M'Tsapere pour Mayotte, le VBC Saint Denis et Saint Denis Olympique pour la Réunion, et enfin les City Ladies et Cascade pour les Seychelles. La répartition des groupes est prévue lors de la réunion technique à la veille du jour-J.