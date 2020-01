Tunisie: Taekwondo - J.O. - Un quatuor au tournoi qualificatif

Finalement, quatre athlètes ont été retenus pour participer au tournoi qualificatif menant aux Jeux olympiques de Tokyo.

Cette joute se déroulera les 22 et 23 février 2020 au Maroc.

Nos représentants sont Khalil Jendoubi (58 kg), Firas Gattoussi (80 kg), Chaima Toumi (49 kg) et Nessrine Ayari (57 kg) : «C'est au terme du dernier stage en Russie que le staff technique national a arrêté la liste des athlètes qualifiables aux J.O de Tokyo 2020. Outre ce quatuor, trois autres athlètes ont été présélectionnés au début de la saison pour participer au tournoi qualificatif, à savoir Hédi Neffati, Ikram Dhaheri et Amani Layouni, et ce, malgré leurs prestations très quelconques aux Jeux africains organisés au mois d'août 2019 au Maroc.

Par la suite, ils ont perdu beaucoup de leurs moyens. Au tournoi de Paris, organisé les 16 et 17 novembre 2019, le tirage au sort a mis nos deux athlètes Hédi Neffati et Khélil Jendoubi face à face. Et c'est le deuxième qui l'emporta. Quant à Amani Layouni, elle a été battue au premier tour. Ces deux résultats ont confirmé la régression de ces deux athlètes», a fait savoir le DTN de la fédération, Ridha Houilmi.

Indiscipline !

Ce faisant, mis à part sa baisse de régime, Layouni s'est montrée indisciplinée envers l'entraîneur national qui n'a pas hésité à l'écarter. Sur ce, les quatre athlètes retenus pour participer au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques venaient d'effectuer un stage en Russie. Outre les entraînements quotidiens, ils ont pris part à des compétitions amicales.

Ils se sont bien comportés : «La junior Chaima Toumi méritait d'être retenue pour prendre part au tournoi qualificatif aux Jeux olympiques de Tokyo», a conclu Ridha Houilmi, précisant que le quatuor en question allait poursuivre sa préparation au Maroc.