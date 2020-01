Tunisie: JSK / Valse des entraîneurs - La Chabiba change de main

Rafik Mehamdi est aux commandes de la Chabiba après le départ de Hidoussi.

La défaite de la Chabiba face à l'EST et les difficultés budgétaires ont beaucoup influé sur le sort de Hidoussi qui n'est plus l'entraîneur des Aghlabides. Les dirigeants du club se sont penchés sur la recherche d'un entraîneur qui dirigera le groupe en prévision de la suite de la compétition.

Plusieurs entraîneurs tunisiens ou étrangers ont été convoités mais finalement, les Aghlabides ont engagé Rafik Mehamdi, ex-entraîneur adjoint de l'ESS. Le choix du nouvel entraîneur n'a pas fait l'unanimité du public aghlabide. Les fans aghlabides sont perplexes à cause du manque d'expérience de cet entraîneur pour diriger la Chabiba. Le coach aghlabide a déjà entamé ses fonctions assisté par Lassaâd Chriti, Mourad Selmi et Hamdi Raies.

L'on se demande pourquoi ne pas confier la destinée des Aghlabides à l'un des enfants du club comme Nebli, Houarbi, Khélil, Mestiri ou Jabbès vu leur bonne connaissance de l'effectif et des conditions de travail du club. Ça reste un choix risqué, mais il faudra attendre pour juger.

Retrouver la sérénité

La mission du coach Mehamdi ne sera pas facile. L'équipe a besoin de secousse morale et de plusieurs joueurs d'expérience dans différents compartiments du jeu pour retrouver l'équilibre. L'entraîneur aghlabide a demandé à ses protégés de rester vigilants et de garder la confiance en leurs qualités. Le groupe est capable de montrer un rendement probant avec plus de travail.

Et le président du club Mohamed Memni de souligner : «Nous avons confié le choix du nouvel entraîneur à un comité technique formé de techniciens et d'anciens joueurs. Nous estimons que Mehamdi est capable de réussir avec l'équipe vu son expérience avec des entraîneurs comme Lemerre et Benzarti. Il a une bonne connaissance du championnat et de notre groupe. Nous avons projeté quelques recrutements pour peaufiner l'effectif. Nous pensons qu'un entraîneur ambitieux, avec un groupe respectable, est capable de réussir dans la prochaine phase du championnat».

A la recherche de renforts

Le nouveau coach a exigé certains renforts pour consolider le groupe et pallier les maladresses constatées.

Après l'engagement du défenseur libyen Haythem Dhana, les Aghlabides espèrent retrouver d'autres pièces qui manquent au puzzle. Les Aghlabides ont convoité les Sassi et Bacha après la fin de leur contrat avec leur équipe saoudite Hattin.

Ces deux joueurs n'ont pas encore donné leur accord pour signer avec la JSK. Un attaquant et un défenseur seront également transférés de l'ESS en attendant la finalisation d'un accord avec un attaquant étranger. Bref, le mercato hivernal s'annonce animé.