Tunisie: "Miss Hayek de Kairouan 2020" - Qui sera l'heureuse élue ?

Les organisateurs du Festival du hayek de Kairouan sont en train de multiplier les contacts pour faire réussir le concours de «Miss Hayek de Kairouan 2020».

Il s'agit d'une compétition prévue pour le samedi 25 janvier courant, au soir, qui se déroulera au complexe culturel « Assad-Ibn-Al Fourat » de la ville sainte.

Ledit concours va clore la soirée festive qui a programmé aussi un défilé du hayek traditionnel, menacé de disparition, et une démonstration sur scène de la technique utilisée pour le port du hayek, ainsi qu'un autre défilé pour les nouvelles utilisations vestimentaires du fameux tissu en fine laine.

Pour la sélection de «Miss hayek de Kairouan 2020», les dirigeants de la Fondation Sidi Hassine Allani pour le développement de la culture et la valorisation du patrimoine de Kairouan, organisatrice du festival, ont privilégié la tête et non le corps. Ainsi,l'évaluation sera effectuée à raison de 50%, à partir des réponses sur des questions relatives à l'histoire de la femme kairouanaise, et à 30% sur le savoir-faire du port du hayek.

Rappelons que la 1ère édition du Festival du hayek de Kairouan se déroulera les 24, 25 et 26 janvier 2020 et comportera aussi une rencontre - débat, des expositions, une rencontre culturelle, des ateliers, d'autres concours et une exposition-vente.