Togo: Agripromo de Dr Malou, un grand atout pour l'Agropole de Kara

Depuis sa création en 2014, le centre Agripromo, situé au quartier Abouda, dans la préfecture de la Kozah, est spécialisé dans l'apprentissage des métiers de l'aquaculture.

Promoteur de ce centre, Dr Ignace Akawilou Malou, pisciculteur professionnel, qui intervient en tant qu'associé à l'ISMA de l'Université de Kara, confie qu'il s'agit d'un « centre pour promotion de l'apprentissage des métiers de l'Aquaculture ».

De par ses explications, le « centre collabore avec l'université de Kara notamment l'ISMA qui nous envoie des étudiants en Master Aquaculture pour des pratiques et aussi pour des stages professionnels ». aussi précise-t-on que les étudiants font leurs recherches, la pratique et stages professionnels dans ce centre et que Agripromo reçoit aussi des diplômés sans emplois pour l'apprentissage des métiers de l'aquaculture.

Aussi, poursuit-il qu' « à part la formation, l'apprentissage, nous faisons également la production de clarias, communément appelés silures, et aujourd'hui notre stock est d'environ 5 T, pour à d'à peu près 8500 pièces allant de 150 g à 5 kg la pièce ».

Se réjouit-il d'une évidence, « tout ceci a été possible grâce à la politique du Chef de l'Etat, politique de promotion du secteur agricole et particulièrement du secteur aquacole et nous nous en félicitons parce que c'est un secteur plein de potentiel. Et notre ministre de tutelle œuvre actuellement pour la promotion de ce secteur ».

On peut en conclure que Agripromo de inscrit inexorablement dans l'innovation à travers l'acquisition d'équipements de pointe en bien en phase avec la dynamique amorcée dans la mise en en œuvre de l'agropole pilote de Kara.