Afrique: L'Angola au Forum économique mondial de Davos

Luanda — Une délégation angolaise, conduite par la ministre des Finances, Vera Daves de Sousa, est attendue ce lundi, à Zurique, pour participer à la 50ème réunion annuelle du Forum économique mondial, qui se tiendra du 21 au 24 janvier à Davos, en Suisse.

Cet événement va regrouper plus de 3.000 participants à travers le monde entier, parmi lesquels les dirigeants politiques internationaux, les journalistes et les hommes d'affaires célèbres.

L'objectif de cette rencontre est d'aider les gouvernements et les institutions internationales à suivre le progrès conformément à l'"Accord de Paris" et aux "Objectifs de développement durable", et en plus, faciliter les discussions sur la technologie et la gouvernance d'entreprise.

Plus d'une vingtaine de chefs d'État et gouvernement ont confirmé leur présence à ce Forum mondial qui, cette année, se déroulera sous le thème "Actionnaires pour un monde cohérent et durable".