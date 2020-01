Afrique Centrale: Tropicale Amisa Bongo 2020 - Le Cameroun dans le peloton

Six coureurs sont sur la ligne de départ de la première étape de la boucle gabonaise qui fait escale ce jour à Ebolowa.

Cette année, la Tropicale Amisa Bongo reprend une vieille habitude. Celle de visiter régulièrement le Cameroun, plus précisément la ville d'Ebolowa. Pour les premiers coups de pédale de la compétition, les 90 coureurs constituant le peloton 2020 vont rallier les 150 km reliant Bitam à la capitale régionale du Sud.

Un parcours sinueux et légèrement vallonné avec la traversée du Ntem que vont traverser les six coureurs de l'équipe nationale du Cameroun. Il s'agit d'« el pistolero » Clovis Kamezong Abossolo, Arthuce Tella, Hervé Raoul Mbah, Michel Boris Tientcheu, Kuere Nounawe et Geremie Sadikou Kossoko.

La sélection nationale est depuis samedi dernier en terre gabonaise. Les poulains du sélectionneur Dieudonné Ntep vont fournir dès ce matin les premiers efforts de la saison.

En attendant le lancement officiel de la saison sur le plan local et le Tour du Cameroun en mai prochain, les coureurs camerounais vont pouvoir se jauger face à une adversité de haute qualité.

En effet, dans le casting de cette édition figurent cinq équipes professionnelles européennes parmi lesquelles Cofidis (France), Total-Direct énergie (France) et Dukla Banska Bystrica (Slovaquie).

On y retrouve également 10 équipes africaines où figurent les redoutables Erythréens et Rwandais ainsi que deux équipes professionnelles venant d'Angola et d'Afrique du Sud.