Cameroun: Ministère des Transports - Des infrastructures à réhabiliter

Le ministre Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe l'a annoncé vendredi dernier lors de la cérémonie de présentation des vœux.

La cérémonie de présentation des vœux au ministre des Transports, vendredi dernier était articulée autour des primes aux personnels méritants et des vœux proprement dits. Jean Ernest Massena Ngalle Bibehe a remercié une dizaine de responsables ayant rempli avec dévouement et loyauté leur mission tout au long de l'année 2019. Ils ont reçu des primes contenant une lettre de félicitation et une enveloppe.

Ils ont été exhortés par le Secrétaire général auprès du Mint, Jean-Pierre Soh de redoubler d'efforts pour un rendement meilleur. Par la suite, le ministre a insisté sur l'achèvement des travaux dans les secteurs ferroviaire, routier et maritime que sont l'amélioration de système de sécurité et de sûreté des différents modes de transport ainsi que le développement et la réhabilitation du réseau météorologique national.

Mais la veille, le ministre a tenu une conférence annuelle des services centraux et déconcentrés. Placée sur le thème « Le ministère des Transports à l'aune de la décentralisation : action et perspective », ces échanges entre le ministre et les différents responsables ont permis de prendre des mesures pour accueillir les locomotives qui sont arrivées au port de Douala le 04 janvier. Ceci en vue de remettre en marche le train qui va relier Yaoundé et Douala.