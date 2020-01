Cameroun: Direction de la rédaction des magazines - Eric Elouga prend les commandes

L'ancien chef d'agence Sopecam à Garoua a été installé dans ses fonctions de rédacteur-en-chef de la DRM vendredi dernier à Yaoundé.

De la joie dans les regards, mais aussi des accolades de félicitations. Responsables et autres cadres de la Société de Presse et d'Editions du Cameroun (Sopecam) étaient présents à l'installation de Eric Elouga, désormais rédacteur-en-chef en charge des magazines Nyanga, Week-end Sports et Loisirs.

L'évènement est arrivé au terme des Journées d'imprégnation de la Sopecam, vendredi dernier. En l'installant dans ses fonctions, le directeur général adjoint, Shey Peter Mabu, tel un père, a félicité le nouveau promu tout en lui recommandant de prendre au sérieux les nouvelles missions qui lui sont assignées.

Eric Elouga qui prenait part pour la première fois à ces travaux en tant que rédacteur-en-chef à la Direction de la rédaction des Magazines (DRM) n'a pas tardé à se mettre au diapason de la situation actuelle de la DRM, pour ce qui est notamment de la production.

« Nous avons essayé de faire l'état des lieux, de diagnostiquer les problèmes que connaissait la production de nos magazines, toujours dans le sens d'en améliorer la qualité et la rentabilité. Nous avons à ce titre proposé un programme d'actions à madame le Directeur général qui a bien voulu le valider. Outre la validation théorique, la question c'est de savoir si en termes de ressources humaines, nous aurons tous les moyens nécessaires. Parce que, pour le relookage de Nyanga qui est attendu avec plus de contenus et également plus de qualités au plan visuel, nous aurons besoin d'effectifs pour réaliser ce challenge », a confié le rédacteur-en-chef.

Eric Elouga pense par ailleurs faire son bout de chemin avec l'appui inconditionnel de sa hiérarchie, elle qui l'a soutenu durant huit ans au poste de chef d'agence Sopecam à Garoua. Le rédacteur-en-chef se dit prêt à relever ce nouveau défi.

« Nous sommes très enthousiaste pour mener ce challenge, sans parler de l'information régionale qui est un aspect un peu négligé du cahier de charges de la Direction des magasines et que nous allons essayer de ressusciter. Nous n'avons pas de doute qu'avec l'encadrement et le concours de notre hiérarchie et des collègues, du directeur de la rédaction des magazines, de la direction générale, nous parviendrons à faire quelque chose d'un peu novateur », a-t-il dit avec assurance.

Agé de 35 ans, Eric Elouga succède à Roger Owona, appelé à faire valoir ses droits à la retraite après avoir passé 10 ans au poste de rédacteur-en-chef à la DRM.