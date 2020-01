Congo-Kinshasa: Football inter-universitaire - L'ISIG perd 3 buts à 2, face l'UniGom au cours d'un match amical

La fraternité entre les étudiants de différentes universités de la République démocratique du Congo est possible ! Les étudiants de l'Université de Goma (UniGom) ont organisé, le lundi 20 janvier 2020 à Goma (Nord-Kivu), un match amical qui les a opposés à ceux de l'Institut supérieur de l'informatique et de gestion (ISIG-Goma). Sans incident, ce match s'est soldé par un léger score de 3 buts à 2, en faveur de l'UniGom.

Pour les organisateurs, cette compétition est manière pour eux de démontrer que des valeurs telles que l'amour, la fraternité et la tolérance peuvent renforcer les liens entre les étudiants, en lieu et place des troubles observés ces derniers jours dans la ville de Goma et qui ternissent l'image de futurs cadres du pays.

Les étudiants de ces deux institutions d'enseignement supérieur se sont rencontrés au stade de l'Unité de Goma. A noter que ce match amical intervient dans un contexte où il est plus que temps, mieux important, de redorer l'image des étudiants Goma cités dans des bavures.

« Tout en condamnant les actes commis récemment par des étudiants de certains instituts supérieurs de la place, nous avons voulu ensemble avec tous les étudiants de l'UniGom, prêcher par l'exemple en organisant cette rencontre sportive avec nos collègues de l'ISIG. Ce match s'est déroulé en toute quiétude et dans une ambiance de convivialité dans un seul objectif : vivre ensemble dans une parfaite collaboration entre les Universités et Instituts supérieurs de Goma et de toute la province du Nord-Kivu », a confié Jacques Nsengiyumva, porte-parole des étudiants de l'UniGom.

Il estime que le respect mutuel, l'esprit de la pacification et d'échanges scientifiques devraient animer les étudiants de Goma, arguant que cela doit se développer à travers des pareilles circonstances où ces étudiants sont appelés à renforcer les relations fraternelles. Ce, en prônant des valeurs et en renonçant aux antivaleurs.

Venue encourager ses camarades, Blondel Mwadjuma, étudiante en 2ème année de licence en Économie monétaire et directrice de Cabinet du porte-parole des étudiants de l'UniGom, a aussi soutenu la thèse du porte-parole des étudiants de l'UniGom.

Pour Guylain Sulemani, de la première licence en Psychologie clinique chargé de sports et loisirs à l'UniGom, les étudiants ont démontré également leurs aptitudes physiques dans le domaine de sport en plus de leurs aptitudes intellectuelles.

Ce match de football amical est le deuxième du genre, organisé au cours de l'année académique 2019-2020 par les étudiants de l'Université de Goma, après celui qui les opposait aux anciens étudiants de cette alma mater du Nord-Kivu, le 16 novembre 2019.

Par ailleurs, Jacques Nsengiyumva a lancé un appel à tous les étudiants du Nord-Kivu, leur demandant de marcher ensemble autour de mêmes idéaux. Il a, par la même occasion, remercié le Comité de gestion de l'Université de Goma pour leur soutien moral et matériel qui permis de réussir la tenue de cette rencontre.