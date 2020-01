Togo: Une belle opportunité d'affaires pour agriculteurs, artisans et commerçants d'Anié

Alors qu'une autre foire agricole se déroule depuis ce 18 Janvier 2020 à Kara dans le cadre de la 12ème édition du Forum National du Paysan Togolais, la ville d'Anié s'invite dans le registre des villes togolaises qui ont une foire agricole.

Située à 188 km au Nord de Lomé, cette ville de la région des Plateaux abrite à compter de demain mardi 21 Janvier et ce jusqu'au 03 Février 2020, la 1ère édition de la Foire Agricole, Artisanale et Commerciale (FACA).

Des informations sur cet évènement qui fera la promotion aussi bien des agriculteurs mais aussi des artisans du milieu, la structure organisatrice, Solidarité pour le Développement Communautaire Inclusif (SODECI), « cette foire a pour objectif de promouvoir et de valoriser les produits et services proposés par les agriculteurs, les artisans et sociétés, et en même temps contribuer à la réalisation du Plan National de Développement (PND) ».

Aussi, informent les promoteurs, cette rencontre commerciale pour artisans, agriculteurs, commerçants, entrepreneurs, sociétés et opérateurs économiques de la région des Plateaux et d'ailleurs, offrira des activités dont les expositions et ventes, les rencontres B2B, les soirées culturelles et artistiques et des visites de sites touristiques.

Thème principal de ce rendez-vous, « Soutenir le développement des producteurs agricoles et artisanaux en favorisant leur accès aux marchés et aux services financiers ».