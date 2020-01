Congo-Kinshasa: La RDC gagne la première édition du Tifoco à Kinshasa

La République démocratique du Congo (RDC) a été vainqueur du premier tournoi international de football du Congo (Tifoco) 2020. C'est donc le premier trophée remporté par le sélectionneur N'sengi Biembe avec les Léopards locaux qui aiguisent déjà leurs armes pour le championnat d'Afrique des nations (Chan).

Les Léopards locaux de la RDC ont remporté, le dimanche 19 janvier, au stade des Martyrs à Kinshasa la première édition du Tifoco. En finale de cette compétition organisée par la Fondation pour le développement du football africain, sous la Fédération congolaise de football association (Fécofa) et le sponsoring de la FBN Bank, les joueurs du sélectionneur Christian N'sengi Biembe se sont nettement imposés sur les Menas du Niger par trois buts à un. Vinny Bongonga a éta auteur d'un doublé au cours de cette rencontre, à la 30e et 52e minute sur penalty. Entré en jeu en deuxième période, Jackson Muleka a inscrit le troisième but des Léopards à la 90e minute. Le prodige du Tout-Puissant Mazembe a même été désigné meilleur joueur du tournoi. Avant ce troisième réalisation, les Menas ont pu réduire le score par Lawali Souleymane à la 72e minute de jeu.

En match de classement, les Diables rouges du Congo Brazzaville ont battu les Etalons du Burkina Faso par un but à zéro. En première journée, le vendredi 17 janvier, rappelle-t-on, la RDC avait difficilement eu raison du Congo Brazzaville par la marque d'un but à zéro. Jackson Muleka avait inscrit l'unique but de la partie à la 80e penalty. Et le Niger avait défait le Burkina Faso par le même score d'un but à zéro.

Notons que quatre pays ont pris part à cette première édition du Tifoco, le Congo Brazzaville, le Niger, le Burkina Faso et naturellement la RDC, pays hôte de la compétition. Ce tournoi, indique-t-on, a été une sorte de premier test des Léopads locaux qui sont en train de se reconstituer avant de prendre part à la sixième édition du Chan prévu pour avril au Cameroun. La RDC a donc débuté sa préparation pour cette compétition de la Confédération africaine de football réservée uniquement aux sélections nationales composées des joueurs évoluant dans leurs championnats respectifs.