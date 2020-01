Congo-Kinshasa/Egypte: CAF-C1/Phase des groupes - Mazembe va défier Zamalek au Caire sans Trésor Mputu

Privé de Trésor Mputu, indisponible à la suite des ennuis de santé, le TP Mazembe ira éviter une défaite face à Zamalek SC au Caire en Egypte qui aura besoin d'un succès pour se qualifier en quarts de finale.

Le Tout-Puissant Mazembe s'est envolé de Lubumbashi, le lundi 20 janvier, pour le Caire en Egypte afin d'affronter, le vendredi 24 janvier, Zamalek Sporting Club, en match de la cinquième journée du groupe A de la phase des groupes de la Ligue des champions de la Confédération africaine de football (CAF). L'on apprend que le meneur du jeu Trésor Mputu ne fait pas partie du groupe de dix-huit joueurs qui ont pris un vol régulier d'Ethiopian Airlines en direction de la capitale tunisienne.

L'entraîneur Pamphile Mihayo Kazembe va donc composer sans Trésor Mputu qui a livré un match de facture lors de la victoire à l'arrachée des Corbeaux à Lubumbashi face aux Angolais de Primeiro do Agosto en quatrième journée. Le métronome aurait un petit souci sanitaire, a-t-on laissé croire. La direction de Mazembe a, dans un message, indiqué : « À la suite de son indisponibilité pour raison de santé, Trésor Mputu renonce au voyage pour le Caire de ce lundi après-midi.»

Qu'à cela ne tienne, Mazembe disposera de sa pépite, Jackson Muleka, fer de lance de son attaque et aussi de Chico Ushindi wa Kubanza, ou de l'apport de l'expérimenté Patou Kabangu Mulota. Déjà qualifié pour les quarts de finale de la C1 africaine avec dix points dans sa gibecière à deux journées de la fin de la phase des groupes, Mazembe est en bonne posture. L'on rappelle que lors de la première confrontation entre les deux clubs, Zamalek avait volé en éclats sur le gazon synthétique du stade TP Mazembe de Kamalondo à Lubumbashi, écrasé par trois buts à zéro. Mputu (auteur d'un but exceptionnel), Patou Kabangu (entré en jeu auteur de trois passes décisives) et Jackson Muleka (auteur d'un doublé) ont scellé le sort de la partie en deuxième période.

Les retrouvailles du Caire s'annoncent houleuses, d'autant plus que Zamalek tentera de rendre la monnaie de sa pièce à Mazembe privé de Trésor Mputu. Avec sept points et pas encore qualifié, Zamalek aura besoin d'une victoire à la maison et de composter son billet pour les quarts de finale avant la dernière journée de cette phase des groupes. Les dix-huit joueurs de Mazembe ayant effectué le voyage du Caire sont Sylvain Gbohouo, Ibrahim Mounkoro, Godet Masengo, Wonlo Coulibaly, Joseph Benson Ochaya, Kabaso Chongo, Tandi Mwape, Christian Koffi Kouame, Jean-Vital Ourega, Isaac Amoah, Patou Kabangu, Rainford Kalaba, Djos Issama, Kevin Mondeko, Glody Likonza, Isaac Tshibangu, Jackson Muleka et Chico Ushindi.