Sénégal: Les socialistes déterminés à renforcer la mouvance présidentielle

Le Bureau politique du Parti socialiste (Ps), qui s'est réuni le samedi 18 janvier, à Dakar, dit s'inscrire dans la continuité des actions de leur défunt Secrétaire général Ousmane Tanor Dieng à qui il dédie un week-end d'hommages (21-23 février 2020).

Le Parti socialiste (Ps), qui se dit plus soudé que jamais après la disparition de son Secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, indique qu'il reste l'une des plus grandes forces de propositions, d'initiatives et d'actions du pays.

Le Député-Maire Cheikh Seck, Porte-parole du jour, en a donné l'assurance à l'issue de leur conclave de samedi dernier.

«Nous sommes dans une coalition qui soutient le Chef de l'État, Macky Sall, et nous voulons démontrer que nous sommes, plus que jamais, le parti le plus fort de ce regroupement. Nous en avons l'organisation, la méthode, les hommes et femmes », a-t-il dit.

Selon M. Seck, toutes les instances du parti, qui ont participé à cette rencontre, ont validé la note d'orientation de la nouvelle Secrétaire générale, Aminata Mbengue Ndiaye. Une feuille de route qui, selon lui, va dans le sens de la continuité du legs de feu Tanor Dieng, mais vise aussi une redynamisation du Ps.

Sur ce, il a souligné qu'ils tiennent «à mettre le parti en ordre de bataille par rapport aux échéances qui se dessinent». Les socialistes poursuivent également la vente des cartes qui «évolue positivement».

«À l'heure actuelle, nous avons 18 coordinations qui sont autorisées à être renouvelées. En somme, 79 sur 100 coordinations sont en train de dresser les listes dans ce sens.

Nous avons aussi pris la décision de booster les autres coordinations, les unions régionales et départementales », a expliqué le Porte-parole du jour.

«Le parti, à l'unanimité, a décidé de faire une série de prières, de récital du Coran et de témoignages sur la tombe du défunt. Nous allons tous passer la première journée à Nguéniène.

Le samedi sera une journée de repos et le dimanche, une grande journée nationale d'hommages au camarade aura lieu à la Maison du Ps », a détaillé Cheikh Seck à propos de l'hommage que le Ps va rendre à Tanor (21-23 février prochains).

Les socialistes ont aussi discuté de la campagne arachidière et de la hausse des prix de l'électricité. Ils ont convenu d'aider leurs militants à mieux comprendre les raisons de ces options de l'État.