Algérie: Problèmes liés à l'AEP - 1.500 appels téléphoniques reçus par la SEAAL

Alger — Environ 1.500 appels sont reçus quotidiennement par le centre d'accueil téléphonique de la Société des eaux et de l'assainissement d'Alger (SEAAL) pour signaler des problèmes liés à l'alimentation en eau, a affirmé lundi à Alger le responsable du centre à la Direction de distribution d'Alger, Okba Benramdane.

Lors d'une visite guidée au profit des journalistes dans le cadre d'une campagne de sensibilisation et d'information sur la qualité de l'eau produite et distribuée, le responsable a expliqué que le centre reçoit annuellement un total avoisinant les 500.000 appels pour des motifs techniques et commerciales.Le centre d'appel, joignable sur le numéro 1594, facilite le contact avec les clients de la SEAAL, poursuit M.Benramdane.

Sur le volet opérationnel, le Centre de gestion des interventions (CGI) prend en charge les réclamations des clients reçues via le centre d'appel, explique, pour sa part, Mme Benghanem Amel, cheffe de service de l'exploitation à la Direction de distribution de Bir Mourad-Rais relevant de la SEAAL.La perturbation en alimentation en eau potable, la qualité de l'eau, la réfection des conduites ou les fuites sur la voie publique sont les principaux motifs des réclamations prises en charge par les centres opérationnels répartis sur la wilaya d'Alger, a-t-elle détaillé.

Concernant les fuites d'eau, les équipes opérationnelles de la SEAAL ont réparé plus de 24.000 fuites en 2019, précise Mme. Benghanem.Certifié ISO 9001 en 2010, le laboratoire central de SEAAL assure le contrôle quotidien "très rigoureux" de la qualité de l'eau potable, produite et distribuée.Il effectue des prélèvements pour le contrôle de qualité au niveau des stations de traitement de l'eau potable, installations de stockage (réservoirs, châteaux d'eau) ainsi que les réseaux de distribution.Plusieurs services de la Direction de distribution de Bir Mourad -Rais ont fait l'objet de cette visite destinée aux journalistes qui ont pris connaissance du travail des opérateurs du centre d'appel, du Centre de gestion des interventions ainsi que le fonctionnement de station de pompage.Sur place, des explications sur la production, le traitement et la distribution de l'eau ont été fournies aux représentants des médias.