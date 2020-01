Algérie: Près de 105.000 élèves présentent des caries dentaires

Alger — Les unités de dépistage et de suivi (UDS) en milieu scolaire ont enregistré près de 105.000 cas d'élèves présentant des caries dentaires lors du 1er trimestre de l'année scolaire 2019-2020, a-t-on appris lundi auprès d'un responsable à la Direction de la santé et de la population (DSP) de la wilaya d'Alger.

A ce titre, le Dr. Boudjemaa Ait Ouares, chef de service de la prévention à la DSP d'Alger a indiqué qu'un total de 104.864 élèves présentant des caries dentaires avaient été examinés par des dentistes relevant des UDS au niveau des classes ciblées, à savoir le cycle préparatoire, les première, deuxième et quatrième années du cycle primaire, la deuxième année du cycle moyen et la première du secondaire.Notant "une hausse sensible" du phénomène comparativement aux années précédentes, le même responsable a révélé que près de 192.892 élèves sur les 345.421 examinés (soit 30) sont sujets à des caries dentaires.Les caries dentaires peuvent donner lieu à des complications dangereuses pouvant avoir des répercussions nocives sur les organes vitaux, en particulier l'appareil digestif, le cœur et les reins, a rappelé Dr Ait Ouares.

L'accent a également été mis sur la nécessité de prendre soin de la santé bucco-dentaire pour prévenir les caries causées par la consommation excessive d'aliments riches en sucre et une mauvaise hygiène dentaire.En milieu scolaire, la prévention des caries dentaires a figuré parmi les thèmes des nombreuses campagnes de sensibilisation menées lors de la précédente année scolaire, sur les maladies transmissibles, la violence en milieu scolaire, la toxicomanie, le tabagisme et les accidents domestiques.Dr. Aït Ouares a appelé les parents à contrôler le comportement alimentaire de leurs enfants et à les sensibiliser aux dangers de la consommation excessive de gourmandises.Les services de santé sont prodigués aux élèves scolarisés, tous cycles confondus, à travers 96 unités sanitaires réparties à travers les différentes communes de la wilaya d'Alger.