Algérie: Première fête des agrumes mercredi et jeudi à Mostaganem

Mostaganem — La première édition de la fête des agrumes sera organisée mercredi et jeudi prochains à Mostaganem, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Le secrétaire général de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Mostaganem, Abdellah Touati a indiqué que cette manifestation réunira des producteurs d'agrumes et de plants, des représentants d'instituts techniques, de dispositifs d'emploi, d'institutions financières et d'assurance agricole ainsi que des prestataires de services des wilayas de Mostaganem, Oran, Relizane, Chlef, Tlemcen, Mascara, Ain Témouchent, Blida et Alger.La 1ere édition de la fête des agrumes, qui se tiendra à la maison de la culture "Ould Abderrahmane Kaki" verra la tenue d'un salon national des agrumes avec la participation de 40 exposants ainsi qu'une journée d'étude sur la situation de l'agrumiculture et les perspectives de son développement, a indiqué M. Touati.La journée d'étude verra la présentation des communications abordant "la production de diverses variétés d'agrumes en Algérie", "les crédits bancaires agricoles et l'assurance agricole", "la protection et le traitement phytosanitaire des agrumes" et "le processus technique pour la production d'agrumes"et "la fertilisation et l'entretien des agrumes", entre autres.

La rencontre sera clôturée par la lecture de plusieurs recommandations qui contribueront à l'élaboration d'une stratégie locale et régionale devant permettre de redynamiser cette filière, d'autant que la manifestation enregistre la participation de l'Université de Mostaganem et de l'Ecole nationale supérieure d'agronomie, selon le SG de la Chambre d'agriculture de la wilaya de Mostaganem.La Direction des services et la Chambre d'agriculture de la wilaya, ainsi que le Conseil interprofessionnel de la filière des agrumes œuvrent à faire de cet événement économique une tradition annuelle à caractère régional et national, dans la perspective de développer cette culture agricole et de rassembler les différents acteurs et intervenants, notamment les producteurs dont le nombre dépasse 1.000 à Mostaganem.