Soudan: Membre du CS - L'Etat accorde Grande Importance à l'Instauration de la Paix et la Stabilité

Khartoum — 2020 (SUNA)- Le membre du Conseil Souverain, Hassan Sheikh Idris Gadhi, a affirmé que les Institutions de la Période de Transition accordent la Plus Grande Importance à la réalisation de la Paix et de la Stabilité Economique.

S'adressant Dimanche à l'Atelier sur le Rôle des Compétences des Soudanais au Canada dans le Transfert des Connaissances, Gadhi a souligné que la Revalorisation de la Représentation Diplomatique entre le Soudan et le Canada au niveau des Ambassadeurs contribuera à renforcer les Relations Bilatérales, le Transfert des Connaissances et l'Etablissement d'une Entreprise des Relations Economiques et d'Investissement dans l'Intérêt des Peuples des deux pays.

L'Atelier était organisé par l'Autorité Soudanaise des Expatriés.

Il a déclaré que le Canada a contribué de façon remarquable à l'Instauration de la Paix au Soudan et a mis en œuvre des Projets de Développement au Darfour dans le domaine de l'Eau, en plus du Projet Forestier de Kordofan et d'autres Projets de Soutien à l'Economie Soudanaise.

Il a fait référence à l'Emplacement Unique du Soudan et aux Enormes Ressources du pays, appelant le Canada à assumer un Rôle Central pour Instaurer la Paix et Renforcer la Stabilité au Soudan.

Le Secrétaire Général par Intérim de l'Autorité Soudanaise des Expatriés, le Dr Abdul-Rahman Sid-Ahmed, a déclaré que le Programme de Transfert de Technologie est mis en œuvre en Coordination avec l'Ambassade du Canada afin de profiter des Expériences des Expatriés dans le Processus de Développement, en intégrant l'Economie de l'Expatriation dans l'Economie Nationale et renforcer le Transfert de Technologie.

L'Ambassadeur du Canada auprès du Soudan, Adrian Norfolk, a affirmé la Volonté de son pays d'appuyer le Gouvernement de Transition au Soudan dans la Réalisation de la Transformation Démocratique, de la Stabilité Economique et de la Paix.

Il a déclaré que l'Atelier s'est tenu dans le cadre de la Coopération entre les deux pays, ajoutant que le Canada possède une Vaste Expérience dans les Domaines de l'Agriculture, du Pétrole et du Gaz.