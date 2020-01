Algérie: Industrie militaire - Livraison de 793 véhicules multifonctions de marque Mercedes Benz

ALGER - Quelque 793 véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz ont été livrés lundi par la Société algérienne de fabrication de véhicules Mercedes Benz SAFAV-MB de Tiaret (2ème Région militaire), a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

"La Direction des fabrications militaires du ministère de la Défense Nationale a procédé, lundi 20 janvier 2020, à travers la Société SPA SAFAV-MB-Tiaret (2ème Région militaire), à la livraison de 793 véhicules multifonctions de marque Mercedes-Benz, produits par cette Société au profit de la Direction Centrale du Matériel du ministère de la Défense Nationale, du ministère de l'Intérieur, des Collectivités Locales et de l'Aménagement du Territoire, du ministère de la Justice, du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme Hospitalière, la Direction Générale de la Sûreté Nationale, la Direction Générale de la Protection Civile ainsi que des entreprises nationales publiques et privées" précise la même source.

Selon le MDN, cette importante opération de livraison s'inscrit également dans "la dynamique des précédentes opérations de livraison de ce genre de véhicules multifonctions, et démontre la capacité de cette société quant à la satisfaction des commandes en termes de quantité et de qualité des produits, en plus du respect rigoureux des délais de livraison, et ce, conformément au programme national visant la promotion de la production nationale".