Ile Maurice: Belle Mare - SALT of Palmarse tient prêt pour la Fête du Printemps

À l'occasion de la Fête du Printemps, l'hôtel SALT of Palmar, situé sur la côte Est, a concocté un merveilleux agenda de trois jours entre les 23 et 25 janvier. Au programme : cuisine chinoise, soins et bien-être, chants, danses traditionnelles du dragon, qui seront exécutées par les membres du groupe Shagufta, et l'art folklorique chinois du papier découpé, qui est une forme d'art inscrite au patrimoine culturel immatériel de l'Unesco, entre autres...

Qui dit Nouvel an lunaire dit aussi cuisine chinoise, sous le signe du Rat d'or. Certains plats se consomment en fonction de leur signification emblématique et devraient porter chance. Ces préparations «porte-bonheur» sont servies tout au long de la période du Nouvel an, soit durant 16 jours, et plus spécialement le soir du réveillon.

Au menu : une variété de mets composés de poissons qui constituent un aliment de base pour chaque célébration associée à la Fête du Printemps. Plusieurs valeurs symboliques sont attachées au poisson. Dont la prospérité et la longévité.

Le poulet entier représente la renaissance. Les boulettes symbolisent la richesse. Cela en raison de leur ressemblance aux lingots d'or chinois. D'autres mets compléteront l'expérience festive comme le fameux «gato lasir».

Pour ceux qui souhaitent participer à la création de ces mets traditionnels, l'hôtel propose trois cours de cuisine chinoise. Il y aura aussi un partage de recettes entre les cuisines mauricienne et chinoise. Est également prévu un spectacle culinaire animé par le chef Vikram. Un cours pratique sur la cuisine éducative est également au pro-gramme.

«Chaque pays célèbre le Nouvel an lunaire de manière unique, en adaptant les festivités à leur culture locale», explique Raj Reedoy, directeur général de SALT of Palmar. «ÀSALT of Palmar, les voyageurs auront la possibilité d'avoir des souvenirs inoubliables en famille ou en amoureux. Avec un ciel bleu vif, des couchers de soleil rosés et des champs de canne à sucre verts, les vacances festives à SALT of Palmar sont un moyen idéal pour bien commencer l'année du Rat.»